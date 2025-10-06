Les actifs français sous pression après la démission inattendue de Sébastien Lecornu

La Bourse de Paris est dans le rouge lundi, les rendements de la dette française se tendent et l'euro se déprécie, alors que la deuxième économie de la zone euro s'enfonce à nouveau dans la crise politique avec la démission du Premier ministre, Sébastien Lecornu, au lendemain de la présentation d'un gouvernement vivement critiqué de tous bords.

À Paris, le CAC 40 .FCHI , qui a abandonné plus de 2% plus tôt en séance, perd 1,85% à 7.931,71 points vers 08h37 GMT, une baisse plus importante que celle de ses homologues européens à la même heure. L'indice vedette de la place parisienne est notamment plombée par les banques françaises, Société Générale

SOGN.PA , BNP Paribas et Crédit Agricole CAGR.PA , perdant entre 4,9% et 6%.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR prend près de 7 points de base à 3,5811%, tandis que celui de l'obligation à 30 ans FR30YT=RR grimpe de près de 9 points de base à 4,4112%.

L'écart de rendement entre les obligations allemandes, référence dans la zone euro, et les obligations françaises à 10 ans DE10FR10=RR , qui reflète la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française, ressort pour sa part à 86,88 points de base après avoir ouvert à 79,97 points de base.

L'euro perd pour sa part 0,6% à 1,1671 dollar EUR= . Après moins d'un mois en fonction, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté lundi sa démission à Emmanuel Macron, au lendemain de la présentation d'une équipe "resserrée" de 18 membres, qui a été vivement critiquée tant par la droite, y compris une partie de ses membres, que par la gauche.

La nomination du député Renaissance Roland Lescure au ministère de l'Economie et de l'ancien locataire de Bercy Bruno Le Maire aux Armées constituaient les principales nouveautés de cet éphémère gouvernement et était notamment un sujet de crispation pour Les Républicains (LR), dans un contexte budgétaire délicat.

Sébastien Lecornu s'était engagé à présenter un projet de budget "robuste" pour 2026 alors que son prédécesseur François Bayrou a été renversé à l'Assemblée nationale le 8 septembre dernier après l'échec d'un vote de confiance, mais les syndicats et les dirigeants des formations politiques, notamment à gauche, avaient exprimé leur déception face aux mesures proposées par le nouveau locataire de Matignon.

La démission de Sébastien Lecornu marque un nouveau tournant dans l'aggravation de la crise politique en France.

"Il est inquiétant que le nouveau gouvernement n'ait duré que 12 heures", a déclaré Kirstine Kundby-Nielsen, analyste à la Danske Bank.

"La question est de savoir si cela signifie que nous nous dirigeons vers de nouvelles élections, mais à ce stade, il est difficile de dire ce que fera (le président français Emmanuel) Macron (...) Nous avons déjà connu cette situation, mais les élections n'ont pas résolu le problème", souligne Philip Shaw, économiste chez Investec.

"On pourrait dire que la tâche de M. Lecornu était impossible, tout comme les mesures qu'il proposait", ajoute-t-il.

"Cette démission n'est pas un événement isolé. Le gouvernement Lecornu n'existait que depuis quelques semaines après la chute du gouvernement Bayrou, lui-même fragilisé. Par ce cycle perpétuel d'instabilité, l'exécutif perd toute lisibilité, et les investisseurs s'inquiètent : quelle feuille de route pour la France ? Qui portera les réformes nécessaires ? À quel prix ?", a pour sa part déclaré Fidel Martin, président d'Exoé.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Amanda Cooper et Samuel Indyk, édité par Kate Entringer)