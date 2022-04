Les actifs des fonds climat ont doublé l'an dernier

(NEWSManagers.com) - Les fonds axés sur le climat ont enregistré un doublement de leurs actifs en 2021, pour atteindre 408 milliards de dollars, estime Morningstar dans la troisième édition de son étude « Investing in Times of Climate Change ». En 2017 et 2018, les actifs de ces fonds étaient inférieurs à 50 milliards de dollars.

Cette croissance s’explique par une hausse de la collecte et par l’accélération du rythme de développement de ces produits, dans un contexte d'inquiétude grandissante pour ce sujet. Morningstar a recensé 860 fonds et ETF avec un engagement orienté sur le climat fin 2021. Dans cet univers, l’agence distingue cinq catégories différentes : bas carbone, conscient du climat, obligations vertes, solutions climat et énergie et technologie propre.

Un nuancier de stratégies

Ces catégories ont des stratégies divergentes. Ainsi, les fonds « solutions climat » cherchent à investir dans les sociétés qui contribuent à la transition vers une économie bas carbone, alors que les fonds « conscients du climat » favorisent celles qui prennent en compte le changement climatique dans leur stratégie. Les fonds obligations vertes sont spécialisés sur cette classe d'actifs, les fonds bas carbone privilégient les entreprises ayant une faible intensité carbone et les fonds énergies et technologies propres cherchent des sociétés contribuent ou facilitant la transition vers des énergies propres.

En conséquence, les fonds ont des impacts et des portefeuilles différents. Les fonds « bas carbone » fournissent la plus forte protection contre le risque carbone, mais ne proposent que peu d’exposition aux solutions climat. Dans le même temps, les fonds « solutions climat » et « énergie et technologies propres » sont fortement exposés aux solutions climat, mais affichent un risque carbone élevé, observe Morningstar.

L’Europe en tête

Logiquement, l’Europe domine le marché des fonds climat, accueillant près de 80 % des actifs mondiaux et 563 des 860 fonds identifiés par Morningstar. Pour la première fois, la Chine est devenue le deuxième marché mondial, doublant ses actifs sur un an à environ 47 milliards de dollars. Elle passe ainsi devant les Etats-Unis, dont les actifs représentent 31 milliards de dollars.

En Europe, la croissance s’est accélérée ces dernières années, sous le double effet de la hausse de la demande et de la réglementation. Les actifs des fonds climat en Europe ont été multipliés par cinq en deux ans. Sur 2021 seulement, ils ont doublé à 325 milliards de dollars.

La collecte sur ces fonds en Europe a été de 108 milliards de dollars en 2021. Parallèlement, l’univers des fonds climat s’est enrichi de 151 nouveaux fonds.

Le plus gros fonds climat dans la région est celui de Nordea, le Global Climate and Environment Fund, qui affiche un encours de près de 13 milliards de dollars. Le fonds Pictet -Global Environment Opporunities le talonne avec près de 12 milliards de dollars. Ces deux fonds sont classés fonds « solutions climat » par Morningstar. Les trois suivants sont des fonds de BlackRock.

Pour finir, Morningstar estime que l’offre de fonds climat devrait continuer à s’élargir, grâce à des lancements de fonds, mais aussi des conversions de fonds. L'avenir s'annonce radieux pour les fonds climat.