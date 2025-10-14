Les actifs de BlackRock atteignent le niveau record de 13,46 billions de dollars grâce à la reprise des marchés au troisième trimestre et à l'essor des fusions-acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'activité ETF de BlackRock stimule la croissance organique avec une collecte nette de 171 milliards de dollars

La collecte sur les marchés privés atteint 13,2 milliards de dollars, ce qui stimule les revenus de commissions

La baisse des taux d'intérêt de la Fed alimente les flux d'investissement dans les ETF à revenu fixe de BlackRock

(Plus d'informations et de détails sur les résultats de BlackRock, les commentaires de la conférence téléphonique et le cours de l'action) par Anirban Sen et Prakhar Srivastava

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a battu son propre record en termes d'actifs sous gestion, en annonçant un bénéfice plus élevé au troisième trimestre mardi, grâce à une reprise des marchés mondiaux et à ses récentes transactions qui ont stimulé les revenus de commissions.

Les actifs gérés par BlackRock ont atteint 13,46 billions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 11,48 billions de dollars un an plus tôt. Les entrées nettes à long terme ont totalisé environ 171 milliards de dollars, grâce à la vigueur continue de l'activité des fonds négociés en bourse, qui reste le principal moteur de la croissance organique de l'entreprise.

La résistance des dépenses de consommation, malgré des coûts d'emprunt plus élevés, a contribué à soutenir l'élan économique des États-Unis, alimentant les gains des marchés boursiers et incitant les investisseurs à réinjecter de l'argent dans des stratégies indicielles moins coûteuses.

Le ralentissement du marché du travail et la modération de l'inflation ont poussé la Réserve fédérale à réduire ses taux d'intérêt en septembre - sa première réduction de l'année - tandis que les attentes d'un nouvel assouplissement plus tard en 2025 ont alimenté de fortes entrées dans les ETF à revenu fixe de BlackRock. En outre, la demande des investisseurs pour les bons du Trésor américain est restée solide alors que la Fed a commencé à réduire ses taux, même si l'appétit pour les bons du Trésor à plus long terme est resté prudent, car les rendements sont liés à la croissance et aux tendances budgétaires plutôt qu'à la seule politique de la Fed.

Dans une interview accordée à CNBC mardi, le directeur général de BlackRock, Larry Fink, a déclaré à l'adresse que les États-Unis restaient "le meilleur endroit au monde pour investir".

BlackRock a annoncé un bénéfice ajusté de 1,91 milliard de dollars, soit 11,55 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,72 milliard de dollars, soit 11,46 dollars par action, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires total - dont la majeure partie est perçue sous forme de pourcentage des actifs sous gestion - est passé de 5,2 milliards de dollars il y a un an à 6,5 milliards de dollars, principalement grâce à la reprise du marché et à une croissance de 8 % des frais de base organiques, qui ont dépassé les objectifs de BlackRock.

Les résultats ont été les premiers à inclure les bénéfices de la société provenant de certaines de ses acquisitions récentes, notamment celle du gestionnaire de crédit privé HPS Investment Partners, qui a été finalisée au début du troisième trimestre. BlackRock, qui a dépensé environ 30 milliards de dollars pour des acquisitions importantes au cours des deux dernières années, a bénéficié d'une augmentation de 500 millions de dollars de ses revenus provenant de certaines de ces transactions au cours du dernier trimestre.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 11,24 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars. Sur une base diluée, le bénéfice net a chuté de 19 % pour atteindre 1,32 milliard de dollars, soit 8,43 dollars par action.

"Nos résultats du troisième trimestre reflètent la solidité de nos relations mondiales. L'accélération de l'activité que nous observons est une validation du modèle d'entreprise de BlackRock", a déclaré Fink lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats.

"Lorsque je rencontre des clients dans le monde entier, ils sont enthousiasmés par l'opportunité de faire plus avec BlackRock et de développer le potentiel de croissance (à partir des récentes acquisitions). Notre histoire en matière d'intégration (d'acquisitions) est très différente et nous a permis de nous démarquer"

Les entrées nettes à long terme de la société new-yorkaise ont atteint 171 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une hausse d'environ 7 % par rapport à l'année précédente. Les flux nets globaux ont bondi à 205 milliards de dollars, principalement grâce à la vigueur de ses activités dans le domaine des ETF.

À la clôture de lundi, les actions de BlackRock avaient bondi de près de 14 % depuis le début de l'année, soit un peu plus que les 13 % de l'indice S&P 500 au cours de la même période. Les actions étaient en hausse de 3,5 %, à un niveau record, au début de la journée de mardi.

"Dans l'ensemble, les résultats ont été solides et ont bénéficié d'un contexte de marché favorable", a déclaré Kyle Sanders, analyste principal de la recherche sur les actions chez Edward Jones. "Les trois acquisitions récentes de BLK, à savoir GIP, Preqin et HPS, ont toutes apporté une contribution positive au cours du trimestre. Selon nous, BLK entame un nouveau chapitre de son histoire de croissance."

STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION

Ces dernières années, les grands gestionnaires d'actifs comme BlackRock ont diversifié leurs sources de revenus pour faire face à la pression exercée par les stratégies indicielles qui génèrent généralement des frais moins élevés que les secteurs à croissance plus rapide tels que les marchés privés, l'immobilier et les infrastructures. Néanmoins, ces fonds à faible coût continuent de générer d'importantes commissions pour BlackRock.

Au cours du dernier trimestre, les marchés privés de BlackRock ont attiré des flux de 13,2 milliards de dollars. Les actifs privés génèrent des frais nettement plus élevés que les ETF, qui constituent une part essentielle des activités de BlackRock par l'intermédiaire de sa franchise iShares. Les commissions de conseil en investissement ont augmenté de 33 % pour atteindre 516 millions de dollars au cours de la période considérée, après avoir chuté de près de 42,7 % au deuxième trimestre.

L'afflux de produits d'actions a baissé à 46 milliards de dollars, contre 74 milliards de dollars il y a un an, tandis que les produits à revenu fixe ont enregistré un afflux de 47,5 milliards de dollars au cours du trimestre.

Dans l'ensemble, les entrées de fonds des particuliers pour BlackRock ont augmenté pour atteindre environ 9,7 milliards de dollars, contre 6,9 milliards de dollars un an plus tôt, grâce à l'enthousiasme des investisseurs au cours du trimestre. Ses dépenses totales ont augmenté pour atteindre 4,6 milliards de dollars, contre 3,2 milliards de dollars l'année dernière, en grande partie en raison de l'augmentation des dépenses de rémunération et des coûts liés à l'acquisition.

Les revenus des services technologiques et des abonnements ont augmenté de 28 % pour atteindre 515 millions de dollars, grâce à la plateforme Aladdin et à l'entreprise de données Preqin récemment acquise.