Les actifs alternatifs s'affaiblissent, le fonds de crédit privé phare de Blackstone étant touché par une forte hausse des rachats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Certains gestionnaires d'actifs alternatifs chutent en pré-marché suite à une hausse des demandes de rachat qui a frappé le fonds de crédit phare de Blackstone

BX.N , BCRED

** Blackstone BX.N perd 5%, Ares Management ARES.N perd 4,8%, KKR KKR.N perd 3,5%, Blue Owl Capital OWL.N perd 5,5% et Apollo Global Management APO.N perd 3%

** Les rachats de BCRED au 1er trimestre ont totalisé 7,9%, dépassant 5% des actions généralement disponibles pour le rachat

** L'analyste Benjamin Budish, de Barclays, déclare que "cela a dépassé les attentes des investisseurs d'après nos conversations"; il ajoute que cela devrait peser sur les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs

** "La performance du crédit a généralement été solide pour les BDC; cependant, nous avions anticipé une détérioration des flux au premier trimestre, y compris des ventes brutes plus faibles et des rachats plus importants", dit Budish

** L'anxiété a augmenté sur le marché du crédit privé en raison de questions sur les valorisations et la transparence, tandis que des préoccupations plus larges sur la qualité du crédit ont été attisées par deux faillites l'année dernière