Les actifs à risque se replient, ce qui entraîne un recul du cross-yen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* L'action Nvidia s'éloigne de ses plus hauts niveaux, ce qui incite les actifs à risque à se replier
* Si Nvidia comble le gap (186,52) et ne parvient pas à le maintenir, il y a lieu de s'inquiéter
* Un échec à la hausse après des bénéfices importants est rarement un bon signe
* Cela indiquerait que les haussiers des actions sont loin d'être tirés d'affaire
* Les cryptomonnaies présentent un tableau similaire, le BTC se situant à nouveau sous les 90 000
* Pour les devises, cela ouvrirait la porte à un recul des paires croisées en JPY (AUD, NZD, CAD vs JPY)
20 novembre
FXBUZ
