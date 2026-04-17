Les achats d'actions des fonds spéculatifs atteignent 86 milliards de dollars en raison des espoirs de paix avec l'Iran, selon les données de Goldman

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les fonds spéculatifs systématiques ont acheté des actions à un rythme record au cours des cinq dernières séances, ajoutant 86 milliards de dollars d'exposition aux actions, selon une note de Goldman Sachs publiée jeudi en fin de journée et consultée par Reuters vendredi.

Ces fonds spéculatifs utilisent des algorithmes pour suivre les tendances du marché jusqu'à ce qu'elles s'essoufflent et utilisent les signaux du marché plutôt que des points de vue sur les aspects économiques des actions des entreprises qu'ils négocient.

Les actions mondiales se sont maintenues à des niveaux proches des records vendredi, s'apprêtant à enregistrer une troisième semaine consécutive de hausse, les investisseurs attendant un week-end crucial qui pourrait ouvrir la voie à une résolution à court terme de la guerre au Moyen-Orient.

Points clés des données de Goldman Sachs GS.N :

* Les cinq dernières séances ont suscité l'une des "plus fortes demandes de l'histoire" de la part des CTA (Commodity Trading Advisors), ou des fonds spéculatifs qui suivent les tendances du marché.

* Depuis que les marchés se sont retournés au début du mois d'avril, les fonds spéculatifs - en particulier ceux qui négocient de manière systématique - ont acheté des actions, pariant sur une augmentation de la valeur des actifs.

* Le rythme auquel les spéculateurs ont acheté des actions mondiales au cours de la semaine dernière est l'un des cinq plus rapides de tous les temps.

* Selon les calculs de Goldman Sachs, ces spéculateurs pourraient continuer à acheter des actions et acquérir 70 milliards de dollars supplémentaires au cours des cinq prochaines sessions.

* La dernière fois que les CTA mondiaux ont acheté des actions avec une telle ferveur, c'était en août 2024, en novembre 2023 et en septembre 2019.