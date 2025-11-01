Les absences des contrôleurs aériens se multiplient et touchent près de la moitié des grands aéroports américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La fermeture du gouvernement entraîne de nombreux retards de vols et une pénurie de contrôleurs aériens

Les compagnies aériennes exhortent le Congrès à trouver un financement provisoire pour rouvrir le gouvernement

La FAA est confrontée à une grave pénurie de personnel, aggravée par la fermeture du gouvernement

Près de 50 % des 30 aéroports américains les plus fréquentés sont confrontés à une pénurie de contrôleurs aériens, a indiqué vendredi l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), ce qui a entraîné des retards de vols dans tout le pays, alors que la fermeture du gouvernement fédéral en est à son 31e jour.

L'absence de contrôleurs vendredi est de loin la plus répandue depuis le début de la fermeture, l'une des régions les plus touchées étant New York, où 80 % des contrôleurs aériens étaient absents, a indiqué l'agence.

Au moins 35 installations de la FAA, dont plusieurs dans les plus grands aéroports américains, ont signalé des problèmes de personnel. Parmi les aéroports touchés figurent ceux de New York, Austin, Newark, Phoenix, Washington, Nashville, Dallas et Denver. Dans certains aéroports, les retards atteignaient en moyenne une heure ou plus.

La fermeture a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire.

"Après 31 jours sans salaire, les contrôleurs aériens sont soumis à un stress et à une fatigue immenses", a déclaré la FAA vendredi en fin de journée.

"La fermeture doit cesser afin que ces contrôleurs reçoivent le salaire qu'ils ont gagné et que les voyageurs puissent éviter de nouvelles perturbations et de nouveaux retards", a ajouté la FAA.

L'impact sur le système aurait été bien pire un vendredi normal. Toutefois, le soir d'Halloween, le trafic a été inférieur de 20 % à la normale, ce qui a permis d'atténuer les effets de la pénurie de personnel, selon les responsables des compagnies aériennes.

Plus de 5 600 vols ont été retardés vendredi et 500 annulés, selon FlightAware, un site web de suivi des vols.

À l'aéroport LaGuardia de New York, 50 % des vols ont été retardés et 12 % annulés, avec des retards de 140 minutes en moyenne, tandis qu'à l'aéroport national Reagan de Washington, D.C., un quart des vols ont été retardés.

Les compagnies aériennes s'attendent à d'autres perturbations.

le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré lors de l'émission "America's Newsroom" diffusée sur Fox News: "Ce week-end et la semaine suivante, je pense que l'espace aérien sera encore plus perturbé"

APPEL À UNE "RÉSOLUTION PERMANENTE

Jeudi, la pénurie de personnel de contrôle du trafic aérien a perturbé les vols à Orlando, Dallas/Fort Worth et Washington, D.C., alors que les données de FlightAware indiquaient 7.300 vols retardés et 1.250 annulés à travers les États-Unis.

Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et American Airlines AAL.O ont tous appelé le Congrès à adopter rapidement un projet de loi de financement provisoire connu sous le nom de "résolution permanente" afin de permettre la réouverture du gouvernement pendant les négociations sur les différends concernant la politique de santé.

Le président de la National Air Traffic Controllers Association, Nick Daniels, s'est joint vendredi aux compagnies aériennes pour réclamer une résolution permanente.

La fermeture du gouvernement a commencé le 1er octobre et s'est poursuivie alors qu'un projet de loi de financement fédéral est bloqué au Congrès.

Les législateurs républicains souhaitent adopter une mesure de financement "propre", sans conditions, tandis que les démocrates exigent des discussions sur la prolongation des subventions aux soins de santé qui expirent à la fin de l'année.

Les compagnies aériennes ont demandé à plusieurs reprises qu'il soit mis fin à la fermeture, en invoquant les risques pour la sécurité aérienne .

La fermeture a exacerbé les pénuries de personnel existantes, menaçant de provoquer des perturbations généralisées similaires à celles qui ont contribué à mettre fin à une fermeture gouvernementale de 35 jours en 2019.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les niveaux de personnel visés, et nombre d'entre eux ont effectué des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture du gouvernement.