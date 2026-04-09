Les 9 avantages de la dette des marchés émergents selon DPAM

(AOF) - A l'échelle mondiale, les rendements sur les actifs de haute qualité apparaissent limités une fois ajustés de l’inflation et de la fiscalité. Les bilans des entreprises semblent solides, mais les spreads sont resserrés et le carry trade demeure faible. Dans ce contexte, la dette émergente présente un profil de rendement clair. Elle combine revenu courant et potentiel de gains en capital via l’assouplissement des politiques monétaires, l’appréciation des devises et l’amélioration du crédit.

Cette classe d'actifs est aujourd'hui plus vaste et plus profonde qu'il y a dix ans, avec des institutions renforcées dans de nombreux pays et une base d'investisseurs locaux élargie, ce qui soutient sa résilience face aux chocs.

L'équipe investissements dans les marchés émergents de DPAM dévoile neuf raisons pour lesquelles une allocation mesurée à cette classe d'actifs peut offrir une diversification significative aux portefeuilles, ainsi que les éléments à prendre en compte lors de l'analyse des opportunités et la gestion des risques associés.

1. Des rendements attractifs

Tout d'abord, la filiale spécialisée dans la gestion d'actifs du groupe financier belge Degroof Petercam explique que "les dettes souveraines émergentes offrent une prime de rendement significative par rapport aux obligations des marchés développés". Ce surplus rémunère le risque et constitue une source de portage régulier qui s'accumule dans le temps. Les obligations en devises fortes peuvent générer des rendements élevés à un chiffre pour des émetteurs disposant d'ancrages budgétaires prudents. Les obligations en devise locale apportent souvent un portage supplémentaire lorsque les taux réels restent positifs.

2. Potentiel d'appréciation des devises

En outre, "sur les marchés obligataires locaux, les taux de change constituent une source additionnelle de performance", souligne DPAM. Une devise sous-évaluée au regard de sa parité de pouvoir d'achat, ou bénéficiant d'une amélioration des flux commerciaux et financiers, peut s'apprécier et renforcer les rendements globaux. Des facteurs tels qu'une amélioration des termes de l'échange, une maîtrise crédible de l'inflation et des banques centrales disposant de réserves solides renforcent cette dynamique et réduisent la volatilité, attirant les investisseurs étrangers. Les investisseurs peuvent choisir une exposition totale au risque de change ou une couverture partielle.

3. Reprise économique et croissance

De surcroît, nombreuses économies émergentes se situent à un stade plus précoce de leur cycle que les Etats-Unis ou la zone euro. Les écarts de production se résorbent, la croissance du crédit privé reste maîtrisée et l'investissement repart. Une croissance soutenue sans surchauffe améliore la soutenabilité de la dette. La hausse du PIB nominal augmente la taille de l'économie par relativement à la dette, tandis que des soldes budgétaires primaires crédibles contribuent à maintenir les niveaux d'endettement stables. Les réformes structurelles qui améliorent la productivité, élargissent l'assiette fiscale ou augmentent le taux d'activité peuvent aider à pérenniser ces améliorations. Les marchés traduisent souvent ces améliorations par un resserrement des spreads et une baisse des primes de terme, entraînant un aplatissement des courbes souveraines par le long terme et des gains en capital.

4. Les avantages de la diversification

Par ailleurs, les obligations émergentes en devise locale répondent à des déterminants distincts de la duration des marchés développés ou des actions globales. Les trajectoires d'inflation domestiques, l'exposition aux matières premières et les cycles de politique économique spécifiques réduisent les corrélations. Cela peut diminuer la volatilité des portefeuilles en cas de choc régional ou sectoriel. Le bénéfice est renforcé par une diversification géographique et par type de financement. Combiner dette en devises fortes et en devises locales permet d'équilibrer flux en dollars, liquidité et sensibilité aux politiques domestiques, tout en intégrant une optionalité sur les devises.

5. Amélioration des profils de crédit

En outre, "l'amélioration du crédit est un processus graduel", relève l'équipe investissements dans les marchés émergents de DPAM . Plusieurs Etats ont reconstitué leurs marges de manœuvre via des règles budgétaires, des réformes de subventions ou une meilleure collecte fiscale. Les exportateurs de matières premières ont réduit leurs déficits externes et accru leurs réserves. D'autres ont allongé la maturité de leur dette et diversifié leurs sources de financement, notamment via les obligations vertes ou l'épargne domestique. Les agences de notation intègrent ces évolutions progressivement. Lorsque les perspectives deviennent positives, les spreads se resserrent souvent avant toute révision formelle. Une analyse fine de la structure de la dette, du coût du service et des passifs implicites permet de se positionner en amont de ces revalorisations.

6. Dynamiques d'inflation

Un des autres avantages aussi est l'inflation qui recule dans certaines économies émergentes, sous l'effet du resserrement monétaire en 2022-2023 et de la dissipation des chocs d'offre. A mesure que les anticipations se rapprochent des cibles et que les effets de second tour s'atténuent, les banques centrales disposent de marges pour réduire les taux. Cela soutient la valorisation des obligations longues. Les courbes locales peuvent ainsi s'apprécier à mesure que les taux directeurs se normalisent. Même après des baisses de taux, les rendements réels restent souvent positifs, maintenant l'intérêt des investisseurs domestiques. Les obligations indexées sur l'inflation constituent une alternative, offrant une protection du revenu dans les environnements inflationnistes persistants.

7. Evolutions géopolitiques et de politique économique

D'autre part, les évolutions politiques peuvent créer de la valeur lorsqu'elles favorisent l'accès au marché et la stabilité. Les accords commerciaux soutiennent la croissance de moyen terme et réduisent la dépendance aux financements externes. Des règles budgétaires crédibles diminuent les coûts d'emprunt en améliorant la visibilité sur la trajectoire de la dette. L'indépendance accrue des banques centrales limite les risques d'ingérence politique. Les réformes des entreprises publiques réduisent les passifs implicites. Même en période électorale, une orientation politique claire peut réduire l'incertitude. Les marchés réagissent rapidement : une variation modeste des anticipations de réforme peut déplacer les spreads longs de plusieurs dizaines de points de base.

8. Valorisation relative

Le point d'entrée est déterminant. Dans plusieurs segments, les spreads par rapport aux marchés développés restent supérieurs à leurs moyennes de long terme, après ajustement du risque de défaut, des taux de recouvrement et de la liquidité. Les rendements réels locaux demeurent, dans certains cas, supérieurs aux taux neutres estimés et à l'inflation anticipée. Les analyses de change fondées sur les balances de paiements et les coûts unitaires du travail identifient des opportunités dans les économies où les comptes courants s'améliorent. Une approche disciplinée combinant valorisation, qualité des politiques et résilience externe permet d'améliorer la sélection.

9. Demande croissante des investisseurs globaux

"A la recherche de rendement et de diversification, les investisseurs internationaux se tournent de plus en plus vers la dette émergente, qui offre à la fois revenu attractif et exposition à des moteurs économiques variés", explique DPAM.

L'incertitude politique aux Etats-Unis, les signaux de politique économique erratiques et les interrogations sur la crédibilité monétaire ont favorisé une réallocation hors des actifs libellés en dollars. Le mouvement récent vers les marchés émergents reflète cette recherche d'alternatives, avec une montée en puissance des fonds souverains et des investisseurs institutionnels sur les marchés en devise locale. Cette demande soutient les prix, améliore la liquidité et contribue à réduire les coûts de financement des émetteurs.