Les 7 Fantastiques : nouveaux maîtres du monde ?

Ne dites plus les GAFAM, dites les 7 Fantastiques, ou 7 Magnifiques, selon la traduction que l'on préfère de l'anglais Magnificent Seven. Cette expression a été utilisée pour la première fois en 2023 par un analyste de Bank of America pour désigner les sept entreprises cotées de la tech américaine dont les performances boursières ont été exceptionnelles l'année dernière. Ces entreprises sont les anciennes GAFAM : Alphabet (issue de la restructuration de Google), Amazon, Meta (ex Facebook), Apple, Microsoft ; auxquelles viennent s'ajouter le constructeur de véhicules électriques Tesla, et Nvidia, leader mondial des microprocesseurs graphiques, désormais utilisés pour l'intelligence artificielle générative. Les chiffres financiers attachés à ces compagnies donnent le tournis : leur poids total en capitalisation boursière approchait les 13.000 milliards de dollars à la fin de l'année, soit quasiment le PIB de l'Union Européenne (15.000 milliards de dollars). Elles ont alimenté à elles seules ou presque la hausse de 24% du S&P 500 en 2023. Ce groupe représenterait la deuxième place boursière mondiale d'entreprises cotées, après les Etats-Unis (50.000 Mds$) et devant la Chine (11.500 Mds$) le Japon (6.200 Mds$).

Microsoft (capitalisation : 3 100 Mds$)

Pilier de l'industrie technologique mondiale, jouant un rôle central dans la révolution numérique depuis des décennies, Microsoft a rejoint en janvier 2024 le club très fermé des capitalisations boursières dépassant les 3.000 Mds$. Avant elle, seule Apple avait atteint ce seuil symbolique. Pionnière des services informatiques, l'entreprise fondée par Bill Gates et Paul Allen en 1975, dont les solutions phares sont le système d'exploitation Windows et la suite bureautique Office, a opéré une diversification de son offre de produits et services, avec la messagerie Outlook, le réseau social professionnel LinkedIn, les PC et tablettes Surface.

Microsoft

Mais c'est la dynamique de son offre technologique de service dématérialisé (cloud), avec la marque Azure, qui a généré l'envolée boursière de Microsoft en 2023. L'activité de ce segment bénéficie de l'engouement pour l'intelligence artificielle générative. Microsoft a d'ailleurs investi plus de 10 milliards de dollars dans Open-AI, le créateur de Chat-GPT, intégrant ses technologies d'IA générative dans ses services comme Bing, son moteur de recherche. Le cloud est de loin l'activité la plus rentable de Microsoft, représentant 46% du bénéfice opérationnel au T4 2023. En 2023, Microsoft a affiché une progression boursière de 57%.

Apple (capitalisation : 2 600 Mds$)

Apple demeure un titan incontesté dans le domaine de la technologie, symbolisant l'innovation, le design et la qualité à travers ses produits emblématiques. Fondée sur une philosophie axée sur l'utilisateur, Apple a révolutionné les industries des télécommunications, de l'informatique et du divertissement avec des produits emblématiques tels que l'iPhone, l'iPad et le Mac.

Apple

Bien que supplantée par Microsoft en capitalisation boursière au cours de l'année 2023, la marque à la pomme reste sur le podium des géants de la tech, avec une capitalisation de 2.600 milliards de dollars. Malgré une envolée du titre de 48% en 2023, les ventes décevantes d'Iphones (49% du chiffre d'affaires global) font craindre aux investisseurs une année 2024 difficile pour la compagnie. Apple mise sur la sortie de l'Iphone 16 et de son premier ordinateur « spatial » Vision Pro (masque de vision permettant d'intégrer des contenus numériques au monde réel) pour rebooster ses ventes.

Nvidia (capitalisation : 2 160 Mds$)

Nvidia est sans doute la moins connue du club des sept. Fondée en 1993, elle démarre ses activités dans la conception de processeurs et cartes graphiques, en faisant le pari (gagnant) que les jeux vidéo posent des problématiques nouvelles au monde de l'informatique, et que le potentiel de développement est énorme. Elle invente en 1999 le GPU (Graphic Processing Unit) permettant un saut technologique dans les calculs pour la gestion des images, avec l'apparition des jeux 3D. Les capacités de calcul de ces processeurs graphiques non cessé de progresser.

Nvidia

Et c'est grâce à cette technologie que la compagnie a accompli cette entrée dans la cour des très grands de la tech américaine. Ces technologies ne sont plus seulement utilisées pour le calcul 3D, mais aussi dans la robotique industrielle ou le minage des cryptomonnaies. Elle est surtout devenue un acteur incontournable des applications d'intelligence artificielle : par exemple, Chat-GPT fonctionne avec 10.000 GPUs Nvidia. Nvidia a un modèle dit « fabless », c'est-à-dire sans usine : elle conçoit ses processeurs, mais en sous-traite la fabrication ce qui lui permet d'optimiser sa structure de coûts. Au cours de l'année 2023, la valorisation boursière de Nvidia a été multipliée par 3,3, et ses profits multipliés par 14.

Alphabet (capitalisation : 1 950 Mds$)

Alphabet, conglomérat créé en 2015, est issu de la restructuration d'un certain nombre de sociétés détenues par la société mère Google, avec pour objectif de séparer les différentes activités dans des filiales et sous des marques différentes, afin que Google se recentre sur son cœur de métier : le moteur de recherche et les services internet. En 2016, Alphabet devient la première capitalisation mondiale, devant Apple, avec 550 Mds$.

Alphabet

Alphabet est moins « industrielle » que ses grandes sœurs historiques, Microsoft et Apple : en effet, les services publicitaires de Google et YouTube génèrent les trois quarts du chiffre d'affaires de la compagnie. Mais comme elles, la compagnie se diversifie dans les activités cloud et les solutions logicielles (Android, Chrome, Earth, Maps, Waze, YouTube …) Comme ses concurrentes, Alphabet investit massivement dans l'IA dont elle intègre les fonctionnalités dans ses produits. En 2023, elle a vu son chiffre d'affaires progresser de 9%, renforçant la confiance des investisseurs. Le cours de l'action a progressé quant à lui de 47% sur l'année.

Amazon (capitalisation : 1 900 Mds$)

Amazon est bien plus qu'une simple plateforme de commerce électronique : c'est un géant technologique qui a profondément transformé la façon dont nous achetons et consommons des produits et des services. Fondée par Jeff Bezos en 1994, initialement librairie en ligne, l'entreprise est devenue un pilier de l'économie mondiale.

Amazon

Au-delà de la plateforme d'e-commerce et des innovations logistiques attachées (entrepôts automatisés, livraison par drone), Amazon opère dans une gamme très diversifiée de produits et services : le streaming et la création audiovisuelle (Amazon Prime), les services cloud et infrastructures (Amazon Web Services, avec la spécialisation dans le cloud souverain dédié aux gouvernements et aux entreprises), la distribution classique (réseau de supermarché haut de gamme Whole Fodds), ou encore le domaine de la santé (Amazon Health Services) avec l'acquisition récente du réseau de cliniques privées One Medical. En 2023, la société a renoué avec les bénéfices (30 Mds$) après une année 2022 de pertes (-2,7 Mds$). Le titre a progressé de 68% sur l'année.

Meta Platforms (capitalisation : 1270 Mds $)

Meta Platforms est depuis octobre 2021 le nouveau nom de la compagnie fondée par Mark Zuckerberg en 2004, qui regroupe les plateformes emblématiques Facebook/Messenger, Instagram (acquise en 2012 pour 1 milliard de dollars), Whatsapp (acquise en 2014 pour près de 20 milliards de dollars), soit trois des réseaux sociaux les plus populaires au monde. Facebook reste le leader incontesté avec plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs, Instagram et Whatsapp en revendiquent, quant à elles, 2 milliards chacune.

Meta Platforms

A titre de comparaison, TikTok compte 1,5 milliards d'utilisateurs, Telegram 800 millions et X (ex Twitter) 600 millions. A la différence des autres compagnies de tech de ce groupe d'élite qui offrent des services web de pointe en BtoB, les revenus de Meta sont essentiellement basés sur la publicité. Après avoir massivement investi (15 Mds$) dans le metaverse entre 2021 et 2023 (d'où son nouveau nom) la société a fait volte-face, cette filière ayant accumulé les pertes. Zuckerberg a annoncé mettre le metaverse en stand-by, sans toutefois l'enterrer complètement, pour basculer les investissements massifs vers l'IA générative, avec pour objectif d'intégrer son outil Llama 3 dans toutes ses applications. Meta a réalisé 39 Mds$ de profits en 2023, le cours de l'action a bondi de 170%.

Tesla (capitalisation : 480 Mds$)

On ne présente plus la fameuse marque d'automobiles électriques, dirigée par le non moins fameux fantasque et visionnaire milliardaire Elon Musk. Tesla se distingue des constructeurs automobiles classiques par une stratégie originale : un nombre de modèles limité, peu ou pas d'options (configuration standard de série, gamme de couleurs réduit), de façon à rentabiliser au maximum les chaines de montage et coûts de production. La technologie de la marque repose sur l'électronique embarquée, la connectivité et la performance des batteries. En 2023, le constructeur a affiché un résultat en demi-teinte, décevant pour les investisseurs.

Tesla

Du côté de la performance commerciale, avec 1,2 millions d'exemplaires vendus, le Model Y de Tesla a détrôné Toyota et son RAV 4 de la première marche du podium. La croissance est impressionnante : le groupe qui vendait un demi-million de véhicules en 2020 en a vendu 1,8 million l'année dernière. Cependant, l'essoufflement de la croissance (+1% au 4e trimestre 2023) et la baisse de la rentabilité peuvent inquiéter les investisseurs. Prise en tenaille entre le marché de masse des nouveaux acteurs chinois et la montée du haut de gamme chez les constructeurs allemand, la compagnie doit trouver un nouveau souffle. En 2023, le cours de l'action a progressé de 116%, mais connait une importante correction depuis début 2024 (-38%).

Conclusion

En conclusion, les 7 Fantastiques représentent une élite de géants technologiques dont l'impact sur les marchés financiers et la société dans son ensemble est immense. Ces entreprises ont façonné l'ère numérique et les usages quotidiens qui en découlent, avec des innovations audacieuses et souvent visionnaires. Leur influence s'étend bien au-delà de leurs produits et services respectifs, touchant tous les aspects de notre vie quotidienne, de la manière dont nous communiquons et consommons, aux façons dont nous travaillons et nous divertissons. En investissant massivement dans la recherche et le développement et en repoussant les frontières de l'innovation, ces entreprises continuent de jouer un rôle crucial dans la définition de l'avenir technologique et économique. Alors que nous entrons dans une ère de transformations rapides et de défis sans précédent, les 7 Fantastiques demeurent à l'avant-garde. A elles seules, elles pèsent plus de 50% du Nasdaq, ce qui pose des questions quant à leur impact sur les marchés.

Réalisé par Ariane Chassagnette avec l'aide de Marc Dagher

Article initialement publié sur DT Expert