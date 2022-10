Les 500 plus gros gestionnaires au monde géraient 131.700Md$ en 2021

(NEWSManagers.com) - 2021, cru record de la gestion d’actifs mondiale, est déjà loin pour le secteur, tiré cette année vers les abysses des marchés. Il s’agit donc davantage d’une photo souvenir qu’a dévoilée le Thinking Ahead Institute, propriété du consultant Willis Towers Watson, ce lundi, avec son étude annuelle sur les 500 plus gros gestionnaires d’actifs au monde réalisée conjointement avec le média américain Pensions & Investments.

Fin décembre 2021, selon l’étude, les 500 plus grosses sociétés de gestion ont atteint un record d’encours gérés de 131.700 milliards de dollars (135.320 milliards d’euros), progressant de 10,2% par 2020, année du précédent record (119.500 milliards de dollars). La croissance de leurs encours était néanmoins moins forte que celle de plus de 17% observée en 2020 et en 2019.

La gestion passive croît plus vite

En outre, l’étude suggère de fortes disparités géographiques dans la croissance des encours l’an dernier. Les gérants nord-américains ont vu leurs encours augmenter de 11,7% par rapport à 2020 quand ceux des gérants européens (Royaume-Uni inclus) n’ont crû que de 4,1% et ceux des gérants japonais ont baissé de 1,1%. Les actifs sous gestion des gérants classés dans la catégorie « reste du monde » ont progressé de 32,4%.

Sur un échantillon de 198 gérants, les encours sous la gestion passive ont observé une hausse de 12,1% contre 9,5% pour ceux de la gestion active en 2021. Autre enseignement, l’allocation moyenne des gérants l’an dernier était composée à 46,5% d’actions, 33,9% d’obligations, 6,6% de cash, 5,9% d’alternatives et 7,1% d’autres produits financiers.

Un changement dans le top 5

Dans le top 5 du classement, toujours largement dominé par BlackRock (10.010 milliards de dollars) et Vanguard (8.466 milliards de dollars), seul le nom du cinquième membre a changé. JP Morgan Chase a remplacé Allianz (Allianz et Pimco) tandis que Fidelity Investments et State Street demeurent aux troisième et quatrième rangs avec respectivement 4.233 et 4.138 milliards de dollars d’encours sous gestion.

Le top 20 mondial des gérants a vu ses encours progresser de 13% à 59.500 milliards de dollars, ce qui représente une part de marché de 45,2% en 2021 (contre 44% en 2020). Deux gérants américains y entrent, Invesco et Wellington Management, portant à 15 le nombre de représentants américains. Deux Français y figurent, Amundi qui reste 10ème et BNP Paribas qui glisse d’une place au 19ème rang. Natixis Investment Managers en sort et se classe 21ème.

Les gérants français glissent au classement

D’après le Thinking Ahead Institute, quelque 218 gérants qui étaient présents dans le classement il y a dix ans en sont absents en 2022. La consolidation, la concurrence de plus en plus accrue et les changements de marque sont les moteurs de cette transformation. Fin 2021, quelque 11,4 milliards de dollars d’encours étaient nécessaires pour intégrer le top 500 des sociétés de gestion établi par le Thinking Ahead Institute et P&I. Le 500ème rang était occupé par le gestionnaire américain D.F. Dent. Sur les cinq dernières années, l’Américain Geode Capital Management a enregistré la plus forte progression au classement (+38 places, 30ème) devant Brookfield Asset Management (+30 places, 43ème) et Fidelity International (+27 places, 37ème).

Côté français, aucun nouveau représentant n’est entré dans le top 500. Si aucun des 18 gérants tricolores présents dans le classement de fin 2020 n’en est sorti, seulement trois d’entre eux ont grimpé au classement. Tikehau Capital a progressé de 8 places (de la 315ème à la 307ème place), Rothschild de 10 places (de la 163ème à la 153ème place) et La Poste de deux places (de la 240ème à la 238ème place). A l’inverse, LFPI a chuté de 35 places au 474ème rang et OFI AM de 21 places au 213ème rang. Credit Mutuel (204ème), Covea (172ème) et Groupama AM (156ème) perdent respectivement 12, 16 et 4 rangs. Carmignac (-6 places), Comgest (-14 places) et Scor (-9 places) ont été relégués en 279ème, 284ème et 369ème positions. La Française et Oddo reculent de 13 et 10 places, respectivement en 250ème et 225ème position. Enfin, Axa perd une place et se retrouve 24ème tandis que Société Générale reste 79ème.