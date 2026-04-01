Les 50 ans d'Apple, du garage au titan de la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Soni et Akash Sriram

Au début de l'année 1976, en Californie, Steve Wozniak venait d'achever la conception d'un circuit imprimé d'ordinateur qu'il avait l'intention de partager avec d'autres amateurs dans un club local réputé. Son ami Steve Jobs a également vu une opportunité commerciale dans la fabrication et la vente de ces cartes, et c'est ainsi qu'est née Apple AAPL.O .

L'entreprise fête ses 50 ans mercredi. Son essor a façonné à la fois l'industrie technologique et la culture populaire en généralisant les ordinateurs de bureau, puis les smartphones, en popularisant les applications mobiles et en montrant à quel point les appareils et les logiciels peuvent être étroitement intégrés.

Mais le fabricant de l'iPhone est aujourd'hui sous pression pour montrer qu'il peut rester une puissance technologique à l'ère de l'intelligence artificielle, alors que ses rivaux Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O dépensent des dizaines de milliards de dollars pour prendre de l'avance.

Son action est la deuxième plus mauvaise performance parmi les "Sept Magnifiques" depuis qu'OpenAI a lancé ChatGPT en novembre 2022.

Malgré l'intégration de fonctions d'apprentissage automatique dans ses puces depuis 2017, les analystes et les investisseurs estiment que les retards dans le déploiement des fonctions, y compris un Siri remanié, suggèrent qu'Apple n'était pas suffisamment préparée à la façon dont les consommateurs utiliseraient l'IA.

Des rivaux tels qu'OpenAI prévoient également de lancer des appareils d'IA qui visent à ébranler la domination de longue date des smartphones.

Néanmoins, les appareils d'Apple restent très populaires.

La forte demande pour la dernière série d'iPhone 17 a été à l'origine des bénéfices du trimestre de décembre, tandis que le MacBook Neo à 599 dollars - son ordinateur portable le moins cher - a été lancé avec succès.

"L'entreprise a passé cinquante ans sans que personne ne concurrence vraiment son modèle commercial intégré; le destin de ses cinquante prochaines années pourrait reposer sur la question de savoir à quel point l'IA finit par être convaincante - et si OpenAI peut surpasser l'original", a déclaré l'analyste technologique indépendant Ben Thompson sur Stratechery.com, mardi.

Voici cinq graphiques qui illustrent l'ascension d'Apple:

LA CROISSANCE FULGURANTE DU COURS DE L'ACTION APPLE

L'entreprise est entrée en bourse en 1980, mais ses actions ont connu une hausse spectaculaire au tournant du siècle, lorsque l'iPhone est devenu un best-seller et que sa gamme d'appareils s'est élargie. Ses puces internes de la série M ont également contribué à l'essor des ventes de Mac, ce qui a favorisé la hausse du cours de l'action.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL APPROCHE LES 500 MILLIARDS DE DOLLARS

Apple, l'une des entreprises les plus précieuses au monde, se classe également parmi les plus importantes en termes de chiffre d'affaires. Grâce à la forte demande pour sa dernière série d'iPhone, elle devrait afficher un chiffre d'affaires de 465 milliards de dollars pour l'exercice fiscal en cours qui s'achève en septembre.

LES SERVICES DEVIENNENT LE PRINCIPAL MOTEUR DE LA CROISSANCE D'APPLE

L'activité de services d'Apple , qui comprend l'App Store, Apple Music et son service de streaming, est devenue l'un des principaux moteurs de la croissance, car l'élargissement de sa base d'appareils génère des revenus réguliers provenant des abonnements et des commissions sur les ventes d'applications. Cela a également conduit à des conflits très médiatisés avec des entreprises comme Epic Games, qui a tenté de remettre en cause son contrôle sur les paiements in-app.

LA CHINE ET LES MARCHÉS ÉMERGENTS AUGMENTENT LEUR PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES D'APPLE

Alors que le marché des smartphones est saturé aux États-Unis, la Chine et les marchés émergents tels que l'Inde jouent un rôle de plus en plus important dans le chiffre d'affaires d'Apple.

LES PRODUITS QUI FONT APPLE

Le circuit imprimé que Wozniak a partagé avec Jobs en 1976 est devenu l'Apple I, le premier d'une série de produits qui ont permis à l'entreprise de passer du statut de start-up de garage à celui de géant de l'électronique grand public. Au fil des ans, Apple a connu des succès tels que l'iPod, et sa gamme comprend aujourd'hui des smartwatches, des écouteurs sans fil et le casque de réalité mixte Vision Pro.