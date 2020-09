Les 5 raisons qui devraient vous inciter à tenir un journal de trading

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le trader compte propre ou trader particulier pratique une activité à la fois complexe et solitaire. Pas de collègue ou de supérieur pour vous féliciter après un succès, vous encourager lorsque vous avez des doutes sur une position ou bien pour vous montrer comment améliorer vos trades, éviter certaines erreurs, aller de l'avant après un échec. Mais le journal de trading, s'il est bien tenu, pourra avoir ce rôle. Il s'agit en effet d'un véritable outil pour se coacher et progresser en totale autonomie.

Pour progresser et atteindre ces objectifs, la tenue d'un journal de trading s'avère indispensable. Découvrez 5 raisons qui devraient vous convaincre de de tenir un journal de trading.

Mesurer ses performances

Le plan de trading sert avant tout à mesurer sa performance dans la durée, l'idéal étant de toujours faire mieux. Vos performances suivent-elles une courbe ascendante sur le long terme ?

Comparez toujours vos performances à vos objectifs établis dans votre plan de trading. Les avez-vous atteints ? Dépassés ? Selon vous, pourquoi ? Épluchez votre journal de trading pour tenter de répondre à la question et dégager par la suite une meilleure performance.

Vos performances sont-elles relativement linéaires sur une période suffisamment longue pour être représentative ou sont-elles plutôt en dents de scie ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui dans votre journal de trading pourrait l'expliquer et comment vous améliorer ?

Le journal de trading vous permet de connaître exactement votre historique de performance et d'identifier les raisons qui expliquent une baisse de la performance ou une performance irrégulière. Servez-vous en pour devenir un meilleur trader !

Apprendre de ses erreurs et s'améliorer en complète autonomie

L'objectif d'un journal de trading est bien sûr de devenir un meilleur trader, c'est-à-dire d'améliorer son trading et donc d'augmenter sa part de positions gagnantes et de diminuer sa part de positions perdantes. Pour cela, il est nécessaire d'apprendre de ses erreurs et d'analyser les raisons de son échec. Attention, pour espérer pouvoir tirer un enseignement de ses erreurs, le journal de trading devra impérativement être très détaillé. Il est aberrant de penser que l'historique de trade fournit par votre courtier sera suffisant. En effet, ce dernier se contente de lister l'actif dont il est question ainsi que les prix d'entrée et de sortie avec l'heure d'exécution du trade. Or, en plus de ces indications, vous devrez également noter les niveaux de stop, la stratégie envisagée, les facteurs psychologiques à l'oeuvre (pourquoi vous avez ouvert et fermé votre position, votre état d'esprit lorsque celle-ci était ouverte), l'environnement de marché, etc.

Ainsi, vous pourrez tirer les leçons qui s'imposent et pourrez ne plus répéter vos erreurs, notamment en termes d'évènements à éviter (par exemple, si vous accumulez les positions perdantes au moment de la publication des résultats, il sera plus judicieux de ne pas trader un titre au moment de la publication des résultats), de taille optimale de prise de position, ou encore de psychologie (trader en étant pas pleinement concentré sur ce que l'on fait, sans avoir de scénario clair).

Comprendre sa psychologie d'investisseur

Il est particulièrement important de bien détailler son journal de trading en matière de psychologie afin de comprendre quelle est sa psychologie d'investisseur. Grâce à lui, vous serez capable de déterminer votre capacité de résistance au stress qui, pour certains peut être un moteur et un facteur de réussite quand, pour d'autres, il est un facteur d'échec qui fait perdre ses moyens et sa faculté de discernement.

Pour que votre journal de trading soit véritablement utile, vous devrez veiller à bien renseigner votre état d'esprit avant de prendre position, pendant toute la durée de la position et après la prise de position en expliquant de façon détaillée ce qui vous a poussé à ouvrir la position et à la fermer. Vous serez ainsi en mesure de repérer quel type de trader vous êtes : dans l'action ou le recul, dans la rationalisation ou l'émotion, etc.

Identifier ses atouts et ses faiblesses

Savoir précisément quels trades ont été gagnant et perdants et dans quel contexte psychologique et dans quel contexte de marché vous avez ouvert et fermé vos positions va vous permettre d'identifier vos forces et faiblesses en tant que trader. Par exemple, si vous êtes un amoureux des défis qui cherche sans cesse à se dépasser tout en étant original, vous pourriez briller comme trader contrarien et votre ténacité et votre goût de l'effort pourrait vous porter vers des sommets mais votre appétence pour le risque et votre impulsivité devront absolument être réfrénés. Vous serez sûrement plus à l'aise dans le scalping ou le trading intra day que le trading de tendance. À l'inverse, si vous êtes d'humeur égale, que vous n'aimez pas la pression et que vous aimez faire les choses à votre rythme, vous serez sans doute un meilleur trader de tendance et aurez tout intérêt à délaisser les marchés les plus volatils.

Votre journal de trading en dit beaucoup sur vous. Sachez lire entre les lignes pour repérer où vous exceller et où vous avez davantage de difficultés.

Prendre du recul et rationaliser sa prise de position

En vous permettant de savoir précisément quelles sont vos performances, quelles erreurs vous faites le plus fréquemment et comment y remédier, quelle est votre psychologie d'investisseur, quelles sont vos forces et faiblesses, le journal de trading est un outil formidable pour prendre du recul sur sa manière de trader et rationaliser son trading. Vous pouvez grâce à lui non seulement mesurer vos gains et vos pertes mais aussi avoir toutes les clés pour améliorer vos performances. À condition bien sûr de savoir lire entre les lignes !