Les 5 actions du Nasdaq aux plus mauvaises performances 2023

L'indice Nasdaq 100 est synonyme de performance sur les marchés boursiers. Reflétant la performance financière des entreprises innovantes du secteur technologique, il n'est pas rare que le Nasdaq 100 affiche une performance qui dépasse tous les indices mondiaux, y compris le S&P 500.

Depuis le début de l'année 2023, la performance du Nasdaq 100 est de + 41,24 %. Néanmoins, si nous avions pu constater dans notre article du « Top 5 des actions les plus performantes du Nasdaq » que des entreprises telles que Nvidia affichent des performances en Bourse époustouflantes, il y a aussi de nombreuses actions de l'indice Nasdaq qui enregistrent des pertes en 2023.

Faisons le point sur les 5 actions du Nasdaq qui affichent les pires performances depuis le début de l'année 2023. Peuvent-elles rebondir fin 2023 ?

Action Enphase Energy : – 52,7 % depuis le début de l'année 2023

À la première place de notre classement des pires actions du Nasdaq 2023, nous avons l'action Enphase Energy . Il s'agit d'une société spécialisée dans la fabrication de batteries et de stations de recharge pour les véhicules électriques.

Si les cours de l'action Enphase Energy ont grimpé de plus de 1 100 % de début 2020 à fin 2022, profitant probablement de l'engouement et des mesures gouvernementales en faveur des véhicules électriques, les cours de l'action de Enphase Energy sont en berne depuis le début de l'année 2023, avec une baisse de -52,7 % sur la période. Le titre enregistre même une baisse de plus de 63 % si l'on se réfère à son plus haut de décembre 2022, avec une chute de 338 $ à 124 $.

La baisse des cours de l'action Enphase Energy peut s'expliquer notamment par la déception des investisseurs concernant les résultats, dans un contexte où les demandes des clients sont en baisse. D'autant plus que le prix de l'action Enphase Energy était jugé excessivement haut par de nombreux analystes.

Il faudra malgré tout garder un œil sur cette action Enphase Energy car l'entreprise semble proposer des innovations intéressantes en matière d'énergie électrique et de batterie.

Analyse technique de l'action Enphase Energy

Les cours de l'action Enphase Energy ont connu l'une des plus importantes croissances jamais observée en 2020, 2021 et 2022. C'est une performance de plus de + 1 100 % qui a été enregistrée en seulement 3 ans, de quoi concurrencer les performances des crypto monnaies.

Bien qu'une période de retracement de plus de 50 % ait été observée fin 2021 et début 2022, c'est surtout l'année 2023 qui marque la fin de l'Eldorado pour les investisseurs.

Les cours de l'action Enphase Energy sont aujourd'hui très proches d'un niveau de support à 120 $ qui pourrait être une cible pour un prix d'achat, à condition bien sûr que les fondamentaux soient favorables et que les investisseurs soient satisfaits de la prochaine publication de résultats.

Analyse graphique de l'action Enphase Energy

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action JD.com : – 39,7 % depuis le début de l'année 2023

Parmi les actions du Nasdaq délivrant la plus mauvaise performance en 2023, c'est le spécialiste chinois du e-commerce JD.com qui arrive en deuxième position. À l'image des observations faites sur la précédente action de notre classement, le cousin chinois d'Amazon a connu une période de forte hausse de fin 2019 à mars 2021. Cette hausse de l'action JD.com de presque 300 % a été suivie par une tendance baissière qui dure depuis le mois d'avril 2021 jusqu'à aujourd'hui, et qui a fait perdre à l'action JD.com 68 % de sa valeur.

Bien qu'il s'agisse d'une entreprise chinoise, l'action JD.com est cotée à Wall Street, et elle fait partie de la composition de l'indice Nasdaq 100.

Si les inquiétudes concernant le marché immobilier chinois ne sont pas sans conséquences sur les cours de l'action JD.com, c'est surtout l'importante baisse de revenus pendant la crise du Covid-19 qui a fortement impacté le prix de l'action JD.com.

Les investisseurs, ayant l'habitude d'une croissance à deux chiffres avec les entreprises chinoises, ont été déçus des dernières publications de résultats de JD.com, même si ce ne sont finalement pas de très mauvais chiffres.

Analyse technique de l'action JD.com

Les prix de l'action JD.com ont fortement baissé pendant le 1er trimestre de 2023, essuyant une perte de -39 %. Depuis la fin du mois de mars 2023, les cours de l'action JD.com se sont installés dans un range baissier, appuyant la tendance baissière de cette action.

Les traders actifs pourront tenter des positions long et short aux abords du canal pour jouer les rebonds et les cassures de l'action JD.com.

Les investisseurs devront être patients et attendre une cassure du range par le haut, qui pourrait marquer le signal d'un retour de la tendance haussière. Alternativement, une tentative d'achat sur le bas du canal, lequel constitue une zone de support, pourrait s'inscrire dans une stratégie d'achat à long terme.

Il faudra bien sûr que ces éléments d'analyse technique soient accompagnés par l'annonce de bons résultats en termes de ventes et de revenus par l'entreprise JD.com

Nous tenons aussi à rappeler qu'une action dont le prix a fortement chuté ne constitue pas forcément une opportunité d'investissement.

Analyse graphique de l'action JD.com

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Moderna : – 36,6 % depuis le début de l'année 2023

Pendant la crise sanitaire du Covid, nous avons tous entendu parler de l'entreprise américaine Moderna , la jeune entreprise pharmaceutique et spécialiste des biotechnologies à l'origine de l'un des premiers vaccins contre le Covid-19. Nous allons voir aujourd'hui que la performance de Moderna en 2023 n'est pas brillante, et positionne l'action pharmaceutique à la troisième place de notre classement des pires actions du Nasdaq en 2023.

Si l'entreprise Moderna a clairement profité de la vente de vaccins pendant l'épidémie de Coronavirus pour booster ses revenus en 2021, la situation est devenue plus difficile pour Moderna depuis le mois de septembre 2021, les cours de bourse de l'action Moderna ayant chuté de plus de 76 % depuis leur plus haut historique à 498 $.

Depuis le début de l'année 2023, les mauvaises nouvelles s'enchaînent avec des pénuries, des livraisons retardées et des demandes de vaccins en baisse, tout ceci entraînant des résultats décevants et la poursuite de la baisse des cours de l'action Moderna.

Analyse technique de l'action Moderna

Depuis le mois de janvier 2023, la tendance des prix de l'action Moderna est en baisse. C'est en fait même une tendance de fond qui dure depuis la fin de l'année 2021.

Bien qu'il y ait eu des opportunités d'achat et de vente spéculatives sur les supports et les résistances, il faudra être prudent si l'on souhaite se positionner sur l'action Moderna.

La zone de support à 115 $ étant devenu une zone de résistance, il faudra attendre un franchissement clair et franc de ce niveau avant de tenter une position acheteuse.

Toute prise de position exigera une gestion du risque rigoureuse et de solides éléments fondamentaux pour appuyer l'analyse technique. En l'absence d'un signal positif concernant les résultats de Moderna, il sera préférable de rester à l'écart ou de se positionner prudemment.

Analyse graphique de l'action Moderna

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Walgreens Boots Alliance : – 32,6 % depuis le début de l'année 2023

Deuxième société pharmaceutique dans notre classement des pires actions du Nasdaq 2023, il s'agit cette fois-ci de l'action Walgreens Boots Alliance , une chaîne de pharmacies américaines, laquelle décroche la 4ème place de ce Flop 5 avec une performance de -32,6 %.

Au mois de juin 2023, l'action Walgreens Boots Alliance affichait déjà un prix au plus bas depuis 11 ans. Ce n'est pas tellement mieux depuis. En effet, le leader américain du secteur pharmaceutique voit son action baisser semaine après semaine depuis le mois de janvier 2023.

Il s'agit d'un triste record probablement dû aux résultats décevant de l'entreprise Walgreens Boots Alliance et aux perspectives de croissance revues à la baisse en juin dernier.

Analyse technique de l'action Walgreens Boots Alliance

Difficile de trouver un point d'achat quand le prix d'une action est sur des niveaux correspondant à ses plus bas historiques car on ne pourra alors compter sur un support auquel se raccrocher.

Il faudra attendre une éventuelle cassure du canal baissier qui pourrait être interprétée comme un signal d'achat de l'action Walgreens Boots Alliance. Puisque nous sommes encore loin d'un retour sur le haut du canal, il sera préférable de suivre avec attention de possibles bonnes nouvelles lors des prochaines publications de résultats.

Analyse graphique de l'action Walgreens Boots Alliance

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Sirius XM Holdings : – 29,7 % depuis le début de l'année 2023

La dernière action de notre classement des plus mauvaises actions du Nasdaq 2023 est Sirius XM , un opérateur radio par satellite aux États-Unis. Sirius XM regroupe 125 chaînes radios musicales et 13 chaînes radio d'information.

Au-delà d'afficher une performance négative en 2023, l'action Sirius XM est surtout extrêmement volatile. La forte hausse de 42 % de l'action Sirius XM observé en juillet 2023 fait suite à un Short Squeeze, un phénomène similaire à ce qui avait été observé sur l'action GameStop en 2019, la hausse spectaculaire ayant immédiatement fait suite à une correction équivalente dans les jours qui ont suivi.

Analyse technique de l'action Sirius XM Holdings

Il est difficile de réaliser une analyse technique dans un tel contexte graphique pour l'action Sirius XM. Nous allons donc simplement mettre en pointillé une ligne de tendance qui pourrait servir de référence aux acheteurs. Soulignons cependant qu'une action ayant subi une telle manipulation de prix et une si forte volatilité constitue un investissement risqué.

Analyse graphique de l'action Sirius XM Holdings

Café de la Bourse

Source : TradingView

