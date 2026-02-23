Les 475 milliards de dollars de Novo Nordisk s'envolent et s'effondrent, les gains de l'ère Wegovy étant réduits à néant

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont chuté de plus de16 % lundi, effaçant les gains restants apportés par son médicament vedette pour la perte de poids Wegovy, après que le fabricant de médicaments ait déclaré que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité CagriSema a sous-performé le rival d'Eli Lilly LLY.N .

Novo, qui en 2024 valait plus de 650 milliards de dollars, a depuis perdu environ 475 milliards de dollars, les actions revenant à des niveaux jamais vus avant que Wegovy ne le transforme en fabricant de médicaments le plus précieux d'Europe.

Les actions de Novo ont atteint leur niveau le plus bas depuis juin 2021, date à laquelle le Wegovy a été lancé pour la première fois, entraînant un long boom des ventes et du cours de l'action qui a même contribué à propulser l'économie danoise dans son ensemble.

Les actions de Novo ont été parmi les plus fortes baisses de l'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX . Dans le même temps, les actions d'Eli Lilly ont augmenté d'environ 4 % dans les échanges matinaux aux États-Unis.

UNE BATAILLE DIFFICILE POUR REGAGNER DES PARTS DE MARCHÉ

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que l'échec de l'essai était un revers important qui pourrait freiner la demande de CagriSema, tempérer les espoirs de ventes à long terme et laisser Novo lutter pour regagner des parts sur le marché à croissance rapide du traitement de l'obésité.

Ce revers vient s'ajouter aux inquiétudes des investisseurs concernant l'intensification de la concurrence dans les traitements de l'obésité, où la demande est de plus en plus axée sur les médicaments offrant les meilleurs résultats en matière de perte de poids.

Les actions de Zealand, le concurrent danois de Novo, ont baissé de 7 %, mais les analystes ont balayé les inquiétudes plus générales concernant son propre médicament pour la perte de poids, qui cible également l'hormone amyloïde.