Les 4 IPO les plus attendues de 2024 en France et en Europe

L'année 2024 s'annonce riche en matière d'IPO à la Bourse de Paris mais aussi sur les autres places boursières européennes, avec plusieurs introductions en bourse de grande envergure prévues par des acteurs majeurs de l'économie française et européenne. Parmi eux, 4 introductions en Bourse se distinguent par leur potentiel de croissance, leur positionnement stratégique et leur attractivité pour les investisseurs. Il s'agit de Pluxee, de Sanofi Consumer Healthcare, de Golden Goose et de Revolut.

Ces 4 IPO sont attendues avec impatience par les investisseurs et traders, qui y voient d'intéressantes opportunités d'investissement en Bourse et de trading. Faisons le point dans cet article sur ces 4 IPO très attendues sur les bourses européennes en 2024.

IPO Pluxee (Sodexo)

Pluxee est une filiale de Sodexo qui offre aux salariés des avantages, notamment en proposant des cartes restaurant et une application mobile pour gérer des points cadeaux. Pluxee compte plus de 30 millions d'utilisateurs dans 46 pays.

Pluxee a été créé à la suite de la scission avec sa maison mère Sodexo, le géant français de la restauration et des services aux entreprises. Sodexo a décidé de séparer cette activité pour lui donner plus d'autonomie, de flexibilité et de capacité d'investissement. Pluxee vise une croissance organique annuelle à deux chiffres jusqu'en 2026, portée par des investissements technologiques et des acquisitions ciblées.

Pluxee prévoit de s'introduire en Bourse le 1er février 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Sodexo et de l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'opération devrait valoriser Pluxee en Bourse entre 8 et 10 milliards d'euros, selon les estimations du PDG de Sodexo, Paul Hudson. Les analystes quant à eux estiment que la valorisation de Pluxee devrait être plus proche des 3 milliards d'euros.

Sodexo conservera une participation majoritaire dans Pluxee, tandis que les actionnaires de Sodexo recevront des actions Pluxee en dividende exceptionnel. Pluxee compte également attirer des investisseurs stratégiques, comme le fonds French Tech Souveraineté, qui a annoncé son intention d'acquérir 12 % du capital de Pluxee pour un montant maximal de 150 millions d'euros.

IPO Sanofi Consumer Healthcare

Sanofi Consumer Healthcare est la filiale de santé grand public de Sanofi, le géant français en pharmacologie. La filiale commercialise notamment des marques connues comme Doliprane et Maalox, et plus globalement une gamme complète de produits de santé sans ordonnance, dans des domaines comme la douleur, la toux et le rhume, la digestion, la nutrition, la dermatologie ou l'hygiène bucco-dentaire.

Sanofi Consumer Healthcare est le résultat du projet de spin-off de l'activité de santé grand public de Sanofi, annoncé en octobre 2023. Sanofi a choisi de se séparer de cette activité pour se concentrer sur son cœur de métier, à savoir la recherche dans le domaine des biotechs, des médicaments innovants et des vaccins. Sanofi Consumer Healthcare, de son côté, pourra bénéficier d'une plus grande autonomie, d'une meilleure agilité et d'une plus grande capacité à saisir les opportunités de croissance sur un marché dynamique et concurrentiel.

Sanofi Consumer Healthcare prévoit de s'introduire en Bourse au quatrième trimestre 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Sanofi et de l'autorité des marchés financiers (AMF). L'opération devrait valoriser Sanofi Consumer Healthcare entre 10 et 25 milliards d'euros, selon les estimations des analystes. Sanofi distribuera la totalité des actions Sanofi Consumer Healthcare à ses actionnaires, sous la forme d'un dividende exceptionnel. Sanofi Consumer Healthcare aura son siège social en France et sera cotée sur Euronext Paris.

IPO Golden Goose

L'IPO Golden Goose est une opération boursière très attendue pour 2024 sur Euronext Milan. Avec une forte croissance (+30 % en 2022) Golden Goose est une marque italienne de chaussures de luxe, connue pour ses baskets au look vintage et usé. La société appartient au fonds d'investissement Permira, qui a racheté 83 % du capital de Golden Goose en 2020 pour 1,3 milliard d'euros. Permira envisage de céder une partie de ses actions lors de l'IPO Golden Goose pour 1,1 milliard d'euros, tout en restant l'actionnaire majoritaire.

L'introduction en Bourse de Golden Goose devrait avoir lieu à Milan, sur le marché Euronext, au cours du premier semestre 2024, bien qu'aucune date précise n'ait encore été annoncée. La valorisation de Golden Goose pourrait être comprise entre 3 et 4 milliards d'euros, selon les estimations des analystes.

IPO Revolut

Alors que Revolut est l'une des neo banques les plus populaires en Europe, comptant aujourd'hui plus de 35 millions d'utilisateurs, l'entreprise n'a pas encore fait son introduction en Bourse.

L'IPO Revolut est un événement très anticipé dans le monde de l'investissement. Bien que la date de l'IPO Revolut n'ait pas encore été fixée, la société pourrait entrer en bourse en 2024.

Selon les dirigeants de Revolut, le projet d'introduction en bourse dépend de la réalisation de certains objectifs de croissance. Nik Storonsky, le PDG de Revolut, a déclaré à Bloomberg que la société envisagerait d'entrer en bourse lorsqu'elle aurait atteint au moins quelques milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Avec le chiffre d'affaires de Revolut estimé à 2 milliards de dollars en 2023, la fintech Revolut semble se rapprocher de sa date d'IPO.

Si Revolut s'introduit en Bourse en 2024, il pourrait s'agir de l'une des plus importantes IPO de l'année. Revolut étant une société d'origine britannique, ce serait probablement une IPO sur la Bourse de Londres, bien qu'il ne soit pas impossible que Revolut choisisse une autre place boursière européenne pour son introduction en Bourse.

Les autres IPO importantes à suivre en Europe en 2024

En plus de ces trois IPO majeures, plusieurs autres introductions en Bourse sont attendues sur Euronext Paris en 2024. Nous pouvons par exemple souligner ces trois autres IPO qui restent encore à confirmer :

Atos , le géant français des services numériques, qui prévoit de se scinder en deux entités : une entité spécialisée dans les services numériques et une entité spécialisée dans la cybersécurité.

Carrefour , le groupe de distribution français, qui pourrait envisager de mettre en Bourse sa filiale e-commerce, Carrefour Online.

Peugeot , le constructeur automobile français, qui pourrait envisager de mettre en Bourse sa filiale d'ingénierie, Faurecia.