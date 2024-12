Les 25 plus grands gestionnaires d’actifs ont investi plus de 7 milliards dans des projets fossiles

Plus de 7,3 milliards de dollars ont récemment été investis par les grands gestionnaires d’actifs dans des obligations d’entreprises développant des projets fossiles, selon une étude de Reclaim Finance qui a évalué les pratiques climatiques des vingt-cinq plus grands gestionnaires d’actifs européens et américains* entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024. Ces investissements sont « risqués pour le climat, à rebours des intérêts long terme de ceux qui leur ont confié cet argent, comme des fonds de pension ou autres détenteurs d’actifs », estime l’ONG.

La quasi-totalité des 25 gestionnaires d’actifs européens et américains évalués continuent de soutenir le développement des énergies fossiles, aggravant le dérèglement climatique et rendant inatteignable l’objectif de limiter la température à 1,5°C, selon Reclaim. D’après cette nouvelle analyse, les 25 gestionnaires d’actifs analysés, dont les français Amundi, AXA Investment Managers, ne parviennent toujours pas à aligner leurs pratiques sur la science climatique. Ces gestionnaires continuent de fournir de nouveaux capitaux aux entreprises qui développent leurs activités fossiles à travers de nouveaux investissements obligataires. En outre, l’analyse des pratiques de vote des gestionnaires d’actifs révèle qu’ils ont également soutenu les décisions de gestion des plus grands développeurs fossiles lors des assemblées générales de ces entreprises, avec en moyenne 79?% de leurs votes en faveur des résolutions approuvant les actions des conseils d’administration en 2024, y compris la réélection des administrateurs.

BNPP AM et Union Investment se distinguent

Parmi les gestionnaires d’actifs évalués, Reclaim identifie quelques bons élèves. Selon l’ONG, BNP Paribas Asset Management se distingue par sa politique récemment annoncée de mettre fin aux nouveaux investissements dans les obligations émises sur le marché primaire par les entreprises actives dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz à partir de novembre 2024. De son côté, l’allemand Union Investment s’illustre par ses pratiques de vote, s'étant opposé à 80?% des résolutions visant à approuver les actions des conseils d’administration des plus grands développeurs fossiles.

Reclaim Finance appelle les détenteurs d’actifs à « vérifier les performances de leurs gestionnaires d’actifs grâce à l’évaluation » publiée ce jeudi et à « cesser de confier de nouveaux mandats à des gestionnaires d’actifs soutenant l’expansion fossile ». Reclaim Finance appelle également les détenteurs d’actifs à dialoguer avec eux pour les inciter à modifier leurs pratiques.

* Les gestionnaires américains sont : BlackRock, JP Morgan Asset Management, PIMCO, State Street Global Advisors, Vanguard. Les Européens sont : abrdn, Aegon Asset Management, Allianz Global Investors, Amundi, Axa Investment Managers, BNP Paribas Asset Management, DWS, Eurizon Asset Management, Fidelity International, Fidelity Investments, Generali Asset Management, HSBC Asset Management, Janus Henderson, Legal & General Investment Management, Loomis Sayles, Nordea Asset Management, Ostrum Asset Management, Schroders, UBS Asset Management, Union Investment.

Laurence Marchal