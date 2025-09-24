lePERMISLIBRE publie son résultat du premier semestre 2025

lePERMISLIBRE publie ses résultats semestriels 2025 - Accélération de la transformation / Actions structurantes déjà engagées / Réduction des coûts et gouvernance renforcée / Confirmation de la trajectoire de retour à la croissance, rentable



Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 4,7 M€, en baisse par rapport à 2024, conformément aux choix stratégiques de recentrage.

Malgré un chiffre d’affaires en retrait par rapport à 2024, la perte opérationnelle reste contenue à -1 M€, traduisant l’efficacité des mesures de réduction des coûts et la solidité du plan de transformation.

La marge brute progresse en proportion du chiffre d’affaires, confirmant la pertinence des mesures mises en œuvre sur la structure de coûts. Cette amélioration traduit une meilleure efficacité opérationnelle et constitue un levier clé dans l’atteinte de la rentabilité.

Au-delà des résultats financiers, lePERMISLIBRE poursuit son plan de transformation engagé depuis 2024. Ce plan repose sur plusieurs leviers : optimisation des coûts, renforcement de la gouvernance, déploiement d’un réseau physique rentable en complément de la plateforme digitale, et lancement d’une application mobile destinée à enrichir l’expérience client et à accroître le flux de nouveaux candidats. Ces initiatives contribuent à poser les bases d’un modèle phygital solide, orienté vers la rentabilité et la création de valeur durable.