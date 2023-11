Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leonardo: titre en hausse, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 18:17









(CercleFinance.com) - Leonardo gagne près de 2% à Milan alors que UBS a confirmé ce matin son conseil 'neutre' sur le titre tout en relevant son objectif de cours de 10,55 à 16,3 euros.



' Nous relevons notre objectif à 16,3 E mais réitérons notre position Neutre car nous pensons que la valorisation de Leonardo, après être passée d'environ 6,0x le P/E 2024 à environ 9,8x cette année, reflète désormais largement les opportunités de croissance que nous voyons en particulier dans Helicopters & MBDA ' justifie UBS.





