Leonardo signe un contrat pour 12 avions M-346 F avec l'armée de l'air autrichienne
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 11:22
Le contrat comprend les avions, les systèmes de simulation pour la formation des pilotes et des techniciens de maintenance, les pièces de rechange et les équipements, ainsi que le soutien logistique.
L'avion M-346 totalise près de 160 appareils et a été choisi par 20 pays pour la formation avancée ou comme avion de combat.
Le contrat porte sur la fourniture d'avions en configuration chasseur léger selon la nouvelle norme M-346 F Block 20, équipés de cockpits dotés d'un écran grand format (LAD), d'un radar à balayage électronique actif, d'une liaison de données Link 16, de contre-mesures électroniques et de nouveaux systèmes d'armes.
La fourniture comprend également une suite complète de systèmes de simulation, un stock initial de pièces de rechange, des équipements au sol et un soutien logistique/de maintenance pendant six ans après la livraison du premier avion.
Valeurs associées
|46,630 EUR
|MIL
|+0,78%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC . * AMAZON
-
L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat, confortant les attentes d'une nouvelle pause de la BCE à la veille de sa réunion de politique monétaire. Le bureau de statistiques ... Lire la suite
-
La Grande-Bretagne et l'Union européenne (UE) se sont mises d'accord mercredi pour permettre aux étudiants britanniques de réintégrer le populaire programme d'échange d'étudiants du bloc, Erasmus+, manifestation modeste mais symbolique de l'amélioration des relations ... Lire la suite
-
"Je sais que le bateau sur lequel mon fils était embarqué a coulé, mais on ne nous a pas montré son corps. Alors dire que le petit est décédé, je ne sais pas...", lâche dans un sanglot Abdoul Aziz Baldé, dont le fils, Idrissa, parti de Guinée à la recherche d'un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer