Leonardo rachète le britannique Becrypt pour renforcer sa cybersécurité
Leonardo annonce la signature d'un accord contraignant pour acquérir la société britannique Becrypt via sa filiale Leonardo UK Ltd. L'opération vise à renforcer son positionnement dans la cybersécurité, notamment dans l'écosystème du Royaume-Uni et des pays du renseignement "Five Eyes", en complément de sa collaboration avec le National Cyber Security Centre (NCSC).
La technologie de Becrypt doit renforcer les solutions "Zero Trust" du groupe, en particulier dans le transfert sécurisé de données, la sécurité des terminaux et la protection des environnements cloud.
Fondée en 1996 à Londres, l'entreprise emploie environ 100 personnes et développe des solutions protégeant des données classifiées jusqu'au niveau "Top Secret", utilisées notamment par le ministère britannique de la Défense et d'autres administrations.
La finalisation de l'opération, soumise aux autorisations réglementaires, est attendue au 2e trimestre 2026.
Le titre Leonardo gagne près de 8% à Milan ce matin, notamment porté par la présentation de son plan 2026-2030 jugé "solide" par les analystes.
