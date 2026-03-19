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Leonardo rachète l'activité défense d'Iveco pour 1,6 MdEUR
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:51

Le groupe italien consolide sa stratégie industrielle en intégrant des capacités clés dans les véhicules militaires et les solutions intégrées.

Leonardo a annoncé hier soir la finalisation de l'acquisition de l'activité défense d'Iveco Group (marques IDV et Astra) pour 1,6 milliard d'euros, conformément à une valeur d'entreprise de 1,7 MdEUR ajustée. L'opération est financée sur les liquidités disponibles.

Cette transaction stratégique permet au groupe de renforcer sa position d'acteur majeur dans la défense terrestre en Europe et d'élargir son offre de plateformes, qu'elles soient chenillées ou à roues.

L'intégration des capacités industrielles d'IDV doit soutenir la production de solutions complètes combinant mobilité et systèmes embarqués.
Selon Roberto Cingolani, directeur général, cette opération renforce la compétitivité de la société, dans un marché à fort potentiel de croissance à long terme et s'inscrit dans la stratégie de croissance externe du groupe.

Les synergies technologiques entre les systèmes électroniques de Leonardo (commandement, capteurs, tourelles) et les plateformes d'IDV devraient accélérer le développement de solutions intégrées et renforcer les compétences internes.

Le titre Leonardo recule de 1% ce matin à Milan mais signe toujours une progression de l'ordre de 29% depuis le début de l'année.

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