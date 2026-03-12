Leonardo présente son plan industriel 2026-2030, le titre s'envole
Leonardo a dévoilé une mise à jour de son plan industriel couvrant la période 2026-2030, avec des objectifs financiers en forte hausse à l'horizon de la fin de la décennie. Le groupe vise notamment un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros en 2030, contre 19,5 MdsEUR attendus en 2025, soit une progression d'environ 54% sur la période.
L'EBITA est attendu à 3,59 MdsEUR en 2030, contre 1,75 MdEUR en 2025, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 15,5% entre 2025 et 2030 selon la société.
Le flux de trésorerie opérationnel disponible devrait atteindre 2,06 MdsEUR en 2030, contre 1,01 MdEUR en 2025, soit un taux de croissance annuel moyen attendu de 15,3% sur la période.
Leonardo prévoit également une forte progression de son activité commerciale. Les prises de commandes sont attendues à 32 MdsEUR en 2030, contre 23,8 MdsEUR en 2025, tandis que les revenus cumulés sur 2026-2030 devraient atteindre 126 MdsEUR, pour des commandes cumulées estimées à 142 MdsEUR.
Le groupe indique que le chiffre d'affaires devrait ainsi progresser à un taux de croissance annuel moyen de 9% entre 2025 et 2030, tandis que les commandes devraient croître à 6,1% par an sur la même période.
Sur le plan stratégique, Leonardo met en avant l'achèvement de sa transformation vers un modèle multinational intégré, baptisé "One Company", et l'accent mis sur les technologies avancées de sécurité.
Le groupe identifie notamment la cybersécurité, le calcul haute performance, l'intelligence artificielle et la gestion des données comme des piliers de croissance. Le programme technologique "Michelangelo Dome", destiné à assurer l'interopérabilité des systèmes dans différents domaines opérationnels, pourrait selon la société générer jusqu'à 21 MdsEUR d'opportunités commerciales sur les dix prochaines années.
Le directeur général de Leonardo, Roberto Cingolani, a indiqué que la société se positionnait désormais comme un acteur industriel intégré de la sécurité globale, capable de répondre aux menaces conventionnelles et hybrides grâce à un portefeuille technologique complet.
Une publication jugée "solide" par les analystes
A la suite de cette publication, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre Leonardo, avec un objectif de cours de 68 euros.
Selon Jefferies, le groupe publie des objectifs à horizon 2030 "solides", impliquant une expansion de marge d'environ 300 points de base par rapport à 2025 et un EBITA supérieur d'environ 10% aux attentes du consensus.
Le bureau d'études souligne également que les perspectives 2026 sont globalement en ligne avec les attentes, avec un EBITA attendu autour de 2,03 MdsEUR, tandis que le flux de trésorerie disponible est légèrement supérieur au consensus.
La note met enfin en avant une proposition de dividende de 0,63 EUR par action, en hausse de 21% sur un an et au-dessus des anticipations du marché.
Chez AlphaValue, Saïma Hussain rapporte que "le plan semble très solide à long terme (2028-2030), mais quelque peu décevant à court terme (2026-2027)".
Elle ajoute que "le flux de trésorerie disponible opérationnel (FTO) semble également prometteur sur la période, avec un FTO cumulé d'environ 8 milliards d'euros attendu entre 2026 et 2030, soit environ 8,5 % de plus que les prévisions".
Pour elle, le profil plus transitoire en 2026-2027, le fort potentiel de croissance sur les années suivantes et une meilleure génération de trésorerie devraient favoriser une réaction positive du marché à ce plan.
Enfin, Oddo BHF confirme son conseil "neutre" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 61 euros.
Le bureau d'analyses souligne que les nouveaux objectifs à l'horizon 2030, présentés en amont du plan industriel, sont nettement supérieurs aux attentes du marché, une dynamique favorable portée par les segments de l'Espace, de la Cyber-sécurité et de l'Électronique de défense.
"Leonardo offre clairement le plus d'options dans notre univers de couverture", estime le broker, tout en jugeant qu'il est encore trop tôt pour intégrer un scénario optimal dans les estimations. La note indique que le titre se traite actuellement avec une décote par rapport à ses pairs européens du secteur de la défense, affichant un multiple VE/EBIT 2028e de 14,4x contre 15,9x pour le secteur.
