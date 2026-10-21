Leonardo planche sur les systèmes de drones terrestres

Le groupe italien a annoncé la réussite de la dernière étape majeure du projet Combat Unmanned Ground System (CUGS), financé par l'Agence européenne de défense (AED), dont il assure la coordination. Ce programme vise à développer et valider de nouvelles technologies de systèmes terrestres sans équipage.

Leonardo précise que la démonstration finale a permis de tester plusieurs systèmes téléopérés européens dans trois scénarios opérationnels simulés, confirmant leur interopérabilité grâce à une architecture ouverte commune.

Les essais ont notamment mobilisé des équipements développés par Rheinmetall, Thales, MBDA, Patria et Milrem. Les systèmes terrestres et aériens ont démontré leur capacité à se déplacer, détecter, suivre, classifier et engager des cibles de manière autonome, avec l'appui de l'intelligence artificielle.

Ces opérations sont restées sous la supervision permanente d'opérateurs humains, capables de reprendre le contrôle des plateformes à tout moment.

Le titre est stable autour de 16h, autour des 49,2 USD.