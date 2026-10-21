 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Leonardo planche sur les systèmes de drones terrestres
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 15:54

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe italien a annoncé la réussite de la dernière étape majeure du projet Combat Unmanned Ground System (CUGS), financé par l'Agence européenne de défense (AED), dont il assure la coordination. Ce programme vise à développer et valider de nouvelles technologies de systèmes terrestres sans équipage.

Leonardo précise que la démonstration finale a permis de tester plusieurs systèmes téléopérés européens dans trois scénarios opérationnels simulés, confirmant leur interopérabilité grâce à une architecture ouverte commune.

Les essais ont notamment mobilisé des équipements développés par Rheinmetall, Thales, MBDA, Patria et Milrem. Les systèmes terrestres et aériens ont démontré leur capacité à se déplacer, détecter, suivre, classifier et engager des cibles de manière autonome, avec l'appui de l'intelligence artificielle.

Ces opérations sont restées sous la supervision permanente d'opérateurs humains, capables de reprendre le contrôle des plateformes à tout moment.

Le titre est stable autour de 16h, autour des 49,2 USD.

Valeurs associées

LEONARDO
48,185 EUR MIL -2,03%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 921,68 +1,06%
2CRSI
28,84 +7,61%
Pétrole Brent
108,78 -0,35%
NANOBIOTIX
24,06 +13,49%
ATOS GROUP
26 +13,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank