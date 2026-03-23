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Leonardo finalise l'acquisition de GEM Elettronica
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 13:08

Cette opération permet au groupe italien de se renforcer dans les systèmes radar navals et de surveillance côtière.

Leonardo annonce l'acquisition complète de GEM Elettronica, portant sa participation de 65% à 100%.

Cette opération vise à renforcer son offre intégrée dans les radars et systèmes destinés aux applications navales et côtières, grâce à l'intégration complète du portefeuille de produits.

Pour rappel, GEM Elettronica est un spécialiste du développement et de la production de systèmes de navigation, de solutions de connaissance de la situation ( situational awareness ), ainsi que de capteurs radar, optroniques et inertiels. Ses technologies sont principalement utilisées dans le domaine naval militaire et la surveillance côtière. Il a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 45 MEUR en 2025.

Le montant de la transaction n'a pas été précisé mais le titre Leonardo recule de 1,9% vers 13h00 à Milan.

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59,960 EUR MIL -1,06%
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