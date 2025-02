Leonardo dépasse ses objectifs dans un contexte de fortes tensions géopolitiques

Illustration. ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Le géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo a affiché une nette hausse de ses commandes et de son chiffre d'affaires en 2024, dépassant ainsi ses objectifs dans un contexte mondial de fortes tensions géopolitiques.

Ses nouvelles commandes ont bondi de 16,8% à 20,9 milliards d'euros, tirées par sa branche électronique pour la défense et la sécurité ainsi que les hélicoptères, selon des résultats préliminaires publiés jeudi. Le groupe avait visé 19,5 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires a grimpé de 16,2% à 17,8 milliards d'euros, dépassant là aussi l'objectif de 16,8 milliards que le groupe s'était fixé.

Les commandes de l'industrie de l'armement se sont multipliées en raison de la hausse des budgets de défense en Europe, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Le portefeuille des commandes a atteint 44,2 milliards d'euros, en hausse de 11,8%, garantissant à Leonardo l'équivalent de plus de deux ans et demi de production.

Le bénéfice opérationnel (Ebita) a augmenté de 15,8% à 1,5 milliard d'euros, supérieur à l'objectif annuel fixé à 1,4 milliard.

Ces résultats "démontrent la solidité de Leonardo d'un point de vue économique, financier et industriel", a commenté son PDG Roberto Cingolani, cité dans un communiqué.

Cette performance "permet à Leonardo de jouer un rôle de plus en plus important dans le secteur mondial de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, avec une capacité croissante à catalyser de nouvelles alliances", a-t-il relevé.

Depuis son arrivée en 2023 aux commandes du groupe détenu à 30,2% par l'Etat italien, M. Cingolani s'est employé à explorer des alliances entre les groupes de défense européens pour faire face aux concurrents aux Etats-Unis et en Chine.

Leonardo et un autre géant du secteur de l'armement, le groupe allemand Rheinmetall, ont ainsi scellé en octobre une coentreprise visant à fournir à l'armée italienne des chars d’assaut et des véhicules de combat d’infanterie.

Le groupe italien fait en outre partie d'une coentreprise avec le britannique BAE Systems et le japonais JAIEC - créé notamment par Mitsubishi Heavy Industries -, qui compte développer d'ici 2035 un avion de combat supersonique.

Leonardo (ex-Finmeccanica) est l'un des principaux groupes internationaux dans le domaine de l'armement et de l'aéronautique et fabrique notamment hélicoptères, avions militaires et aérostructures.