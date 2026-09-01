Leonardo décroche un contrat de production en série pour le Centauro II au Brésil

Le groupe de défense franchit une nouvelle étape dans le programme de blindés à roues de l'armée brésilienne, qui prévoit jusqu'à 98 véhicules.

Leonardo annonce, via le consortium CIO (IDV-OTO Melara), la signature avec l'armée brésilienne d'un premier contrat de production en série portant sur 7 véhicules blindés Centauro II 8x8 équipés d'un canon de 120 mm. Cette commande constitue le premier lot d'un programme global de 98 véhicules, dont les livraisons doivent s'effectuer par tranches annuelles.

L'accord intervient après la réussite des essais opérationnels et la réception des 2 véhicules du lot initial d'évaluation. Entièrement numérisé et interopérable, le Centauro II est notamment équipé de la tourelle HITFACT MkII et d'un système de propulsion de 720 chevaux.

Déjà adopté par l'armée italienne, qui en a commandé 150 exemplaires, le Centauro II est, selon Leonardo, le seul véhicule actuellement en service capable d'intégrer un armement de 120 mm sur une plateforme à roues.

En début d'après-midi, le cours du titre Leonardo reculait de quelque 1,8% à la Bourse de Milan.