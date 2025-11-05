Leonardo: chiffre d'affaires en hausse avec les tensions géopolitiques

Le géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo a publié mercredi un bénéfice net stable et un chiffre d'affaires en hausse sur les neuf premiers mois de l'année 2025, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques.

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le bénéfice net du fabricant d'hélicoptères et de systèmes de défense est resté stable à 735 millions d'euros (+0,5%), après avoir bondi sur la même période en 2024. Ce montant est supérieur aux attentes des analystes réunies par Factset.

En progression de 11,3%, le chiffre d'affaires a atteint 13,4 milliards d'euros, avec une hausse dans tous les secteurs d'activité, notamment dans l'électronique et les hélicoptères.

Les nouvelles commandes ont considérablement augmenté, totalisant 18,2 milliards d'euros (+23,4% par rapport aux neuf premiers mois de 2024), "dans un environnement de marché où la demande de sécurité reste élevée", a commenté la direction du groupe.

Leonardo a notamment enregistré des commandes d'hélicoptères pour les armées italienne et américaine ainsi que le gouvernement de Malaisie. Le groupe a aussi gagné des commandes de systèmes électroniques pour les avions Eurofighter Typhoon des armées britannique et italienne.

L'entreprise a annoncé mercredi la conclusion d'un premier contrat avec l'armée italienne, via sa coentreprise avec le géant allemand Rheinmetall, pour lui fournir des chars d’assaut et des véhicules blindés.

"Une croissance régulière des volumes et une rentabilité solide continuent de soutenir notre positionnement compétitif sur les marchés domestiques et internationaux", a déclaré dans un communiqué Roberto Cingolani, directeur général de Leonardo.

Le groupe a également bénéficié de la vente début 2025 de son unité de défense sous-marine à Fincantieri, pour laquelle il a encaissé 446 millions d'euros.

Il a confirmé ses objectifs pour l'année en cours: autour de 18,6 milliards d'euros d'euros de chiffre d'affaires et entre 22,5 et 22,75 milliards de commandes.

La dette nette du groupe a fortement baissé (-0,8 million d'euros), à 2,3 milliards d'euros, permettant de limiter les frais financiers.

Leonardo a par ailleurs annoncé le 1er novembre qu'il avait trouvé un accord à 305 millions d'euros avec l'Agence du ministère de la Défense norvégien (NDMA), concernant les retards dans la livraison d'hélicoptères par sa coentreprise NHI (avec Airbus Helicopters et Fokker Aerostructure).

A la Bourse de Milan, à 16H50, l'action du groupe perdait 1,01%, à 50,5 euros.