Leonardo a signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 14:08
La facilité de crédit renouvelable liée à l'ESG s'élève à 1,8 milliard d'euros et a une durée de 5 ans.
La nouvelle ligne de crédit remplace la facilité de crédit renouvelable liée à l'ESG existante, réduisant la marge de 30 % et prolongeant la durée jusqu'en 2030.
La ligne de crédit intègre deux objectifs liés à la réduction directe et indirecte des émissions de CO2 du groupe.
Roberto Cingolani, directeur général a déclaré : ' Conformément à la stratégie financière du groupe, la nouvelle facilité de crédit nous permet de maintenir une position de liquidité importante tout en réduisant les coûts. La confirmation du contenu ESG réaffirme notre engagement en faveur du développement durable et notre confiance dans la stratégie que nous poursuivons. '
