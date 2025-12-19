Leonardo a signé deux contrat pour 120 M$ aux Etats Unis
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 14:25
Leonardo modernisera et rationalisera les opérations de traitement des bagages et permettra de répondre à l'évolution de la demande de trafic en 2026.
Les passagers bénéficieront d'un traitement des bagages plus rapide, plus sûr et plus fiable, tandis que les parties prenantes des aéroports gagneront en efficacité opérationnelle, réduiront leurs coûts de maintenance et amélioreront la gestion des systèmes.
La conception des systèmes garantit une consommation d'énergie réduite, des besoins de maintenance moindres et une utilisation plus efficace des ressources.
Valeurs associées
|48,660 EUR
|MIL
|+0,75%
