Lensar en hausse après avoir annoncé un bénéfice inattendu au deuxième trimestre et un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions du fabricant de matériel médical Lensar

LNSR.O progressent de 15,3 % à 7,25 dollars avant l'ouverture du marché

** La société affiche un bénéfice surprise de 3,53 millions de dollars, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 2,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG ** La société annonce un chiffre d'affaires de 16,5 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 14,65 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action LNSR affichait une baisse de 45 % depuis le début de l'année