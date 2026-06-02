Lenovo atteint un niveau record alors que Nvidia lance une nouvelle puce destinée à intégrer l'IA dans les PC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions du fabricant d'ordinateurs personnels (PC) Lenovo 0992.HK ont bondi de 8,6% lors de leur septième séance consécutive de hausse, atteignant 27,42 HK$, un record depuis leur introduction en bourse en février 1994

** Cinquième plus forte hausse en pourcentage de l'indice de référence Hang Seng .HSI , qui progresse de 1,5% ** Nvidia NVDA.O a dévoilé lundi une nouvelle puce qui intègre directement des capacités d'intelligence artificielle (AI) dans les ordinateurs portables et de bureau

** Cette puce, développée en collaboration avec la société taïwanaise MediaTek 2454.TW , fera ses débuts cet automne dans les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau compacts de Dell DELL.N , HP HPQ.N , Lenovo, ASUS 2357.TW , Microsoft Surface et MSI, et sera suivie par des modèles d'Acer et de GIGABYTE

** Goldman Sachs, qui attribue la note “Achat” à Lenovo, relève son objectif de cours de 27 à 31 HK$, estimant que Lenovo, en tant que marque mondiale leader dans le domaine des PC, sera l'un des principaux bénéficiaires de la tendance croissante des PC dotés d'IA, grâce notamment à son agent IA personnel qui pilote l'ensemble de ses solutions d'IA sur les appareils, l'infrastructure et les logiciels

** Les actions d'ASUS 2357.TW ont bondi de 9,9% pour atteindre un record de 920 T$ mardi, tandis que Dell a progressé de 10,7% pour atteindre un plus haut historique et que HP a gagné 8,5% lundi

** Depuis le début de l'année, l'action Lenovo a progressé de 183,4%, tandis que l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a reculé de 6,8%