Lennox International recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 juillet - ** L'action du fournisseur de solutions de climatisation Lennox International LII.N a chuté de 17 % à452 dollars lors des échanges matinaux

** La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel après que les conditions difficiles du marché résidentiel ont pesé sur son activité Home Comfort Solutions au deuxième trimestre

** LII revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 23 et 24 dollars par action, contre une estimation précédente de 23,50 à 25 dollars par action

** La société annonce un bénéfice de 7,72 dollars par action au deuxième trimestre, contre 7,71 dollars par action un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de son segment « Home Comfort Solutions » recule de 7,3 % par rapport à l'année précédente, à 935,6 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires net trimestriel progresse de 3 % par rapport à la même période de l'année précédente, à 1,54 milliard de dollars

**Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 6,2 % depuis le début de l'année