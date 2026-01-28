 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lennox International chute après la publication d'un mauvais résultat au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du fournisseur de solutions de contrôle climatique Lennox International LII.N chutent de 3,88% à 479,34$

** LII annonce un bénéfice par action ajusté de 4,07 $ au 4ème trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,75 $, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 1,2 milliard de dollars, ce qui est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,27 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La société déclare que l'incertitude macroéconomique générale a continué à tempérer l'activité des consommateurs et des concessionnaires, ce qui a entraîné une augmentation des remplacements de systèmes différés

** Le chiffre d'affaires du segment Home Comfort Solutions a baissé de 21% au 4ème trimestre, en raison du déstockage prévu et de la faiblesse persistante des ventes dans la construction neuve

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 entre 23,5 et 25 dollars; les analystes, en moyenne, estiment le BPA à 24,54 $, selon les données compilées par LSEG

** L'action a chuté de 20,31% en 2025

Valeurs associées

LENNOX INTL
498,650 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank