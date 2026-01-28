Lennox International chute après la publication d'un mauvais résultat au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du fournisseur de solutions de contrôle climatique Lennox International LII.N chutent de 3,88% à 479,34$

** LII annonce un bénéfice par action ajusté de 4,07 $ au 4ème trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,75 $, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 1,2 milliard de dollars, ce qui est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,27 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La société déclare que l'incertitude macroéconomique générale a continué à tempérer l'activité des consommateurs et des concessionnaires, ce qui a entraîné une augmentation des remplacements de systèmes différés

** Le chiffre d'affaires du segment Home Comfort Solutions a baissé de 21% au 4ème trimestre, en raison du déstockage prévu et de la faiblesse persistante des ventes dans la construction neuve

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 entre 23,5 et 25 dollars; les analystes, en moyenne, estiment le BPA à 24,54 $, selon les données compilées par LSEG

** L'action a chuté de 20,31% en 2025