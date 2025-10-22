Lennox chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du fabricant de produits de climatisation Lennox LII.N chutent de près de 4,2 % à environ 525,8 $ dans les échanges du matin après que la société ait réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale

** La société s'attend maintenant à ce que le BPA ajusté pour 2025 soit compris entre 22,75 et 23,25 dollars, contre une prévision antérieure de 23,25 à 24,25 dollars

** LII affiche un bénéfice par action ajusté de 6,98 $ au troisième trimestre, manquant les estimations de 7,35 $, selon les données compilées par LSEG, en raison de la faiblesse des ventes estivales

** La société affiche un chiffre d'affaires de 1,43 milliard de dollars au troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes (1,49 milliard de dollars)

** Six des 21 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et quatre à "vendre" ou moins; leur estimation médiane est de 604 $, selon les données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse de 13,7 % depuis le début de l'année