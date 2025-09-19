 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lennar tombe après une baisse de 46% de son bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 00:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions du constructeur de maisons Lennar LEN.N chutent d'environ 3 % à 128,5 $ après la fermeture des marchés ** LEN annonce une baisse de 46% en glissement annuel de ses bénéfices au troisième trimestre , les pressions inflationnistes continuant d'affaiblir la demande de maisons

** LEN annonce un bénéfice de 2,29 $ par action au troisième trimestre, contre 4,26 $ par action un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires de 8,25 milliards de dollars au troisième trimestre est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 9 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit des livraisons de maisons au quatrième trimestre de l'ordre de 22 000 à 23 000 unités, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui prévoyaient plus de 25 000 unités

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en hausse de 1,4 % depuis le début de l'année

