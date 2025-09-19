 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lennar Corp voit son BPA trimestriel divisé par deux
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 10:00

Lennar Corp publie au titre de son troisième trimestre 2025 (clos fin août) un BPA ajusté divisé par deux (-49%) à 2 dollars, manquant ainsi les attentes des analystes, ainsi qu'un profit d'exploitation de 760 MUSD pour ses activités de construction résidentielle.

Ses revenus de ventes de maisons ont diminué de 9% à 8,2 MdsUSD, en raison d'une baisse d'ampleur similaire du prix de vente moyen alors que les volumes livrés sont restés quasi stables, mais les nouvelles commandes ont progressé de 12%.

'Nous avons livré 21 584 logements et enregistré 23 004 nouvelles commandes', précise son président exécutif du conseil et co-CEO Stuart Miller, ajoutant que 'l'obtention de ces résultats a nécessité des incitatifs supplémentaires'.

'Ceci s'est traduit par une réduction du prix de vente moyen à 383 000 USD, et notre marge brute a diminué à 17,5%, tandis que nos frais de vente et charges générales et administratives se sont établis à 8,2%', poursuit-il.

Pour son quatrième trimestre 2025, Lennar prévoit de nouvelles commandes de 20 000 à 21 000 maisons, des livraisons de 22 000 à 23 000 maisons et une marge brute d'environ 17,5%, en fonction des conditions du marché.

