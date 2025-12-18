Lennar chute, les courtiers réduisant les objectifs de cours après les résultats du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions du constructeur de maisons Lennar LEN.N chutent de 2,5 % à 109,38 $ en pré-marché, six sociétés de courtage ayant réduit leurs objectifs de cours (PT) après un bénéfice du 4ème trimestre inférieur aux attentes, rapporté mardi .

** BofA Global Research déclasse le titre de 'neutre' à 'sous-pondérer', estimant que les marges se détériorent plus rapidement que celles de ses pairs.

** BofA Global Research prévoit un bénéfice par action (BPA) ajusté de 7 $ pour l'exercice 2026, contre 9,24 $ précédemment, citant des perspectives de marges et de revenus plus faibles.

** LEN se négocie à une prime significative par rapport à ses pairs - BofA

** Barclays réduit l'estimation du BPA ajusté pour l'exercice 26, signalant une "faible conviction dans la stabilisation des marges".

** BTIG réduit son objectif de cours à 90 $ contre 96 $, citant la hausse des taux hypothécaires et la faiblesse du marché de l'emploi.

** Le PT représente une baisse de près de 20 % par rapport à sa dernière clôture de 112,23 $.

** L'intervention du gouvernement pour réduire les coûts d'emprunt améliorerait l'accessibilité, mais cela pourrait conduire à une nouvelle accélération des prix de l'immobilier, ce qui pèserait à nouveau sur l'accessibilité - BTIG

** 5 des 20 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 4 à "vendre" ou moins; leur PT médian est de 125 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, LEN a perdu près de 15% depuis le début de l'année.