Lennar chute, Barclays le ramène à "sous-pondération"

8 décembre - ** Les actions du constructeur de maisons américain Lennar LEN.N sont en baisse de 1,5 % à 122 $ avant le marché

** Barclays rétrograde la note à "sous-pondération" contre "pondération égale", et relève le PT de 95 $ à 98 $

** Le nouveau PT montre une baisse de 20,9 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Le courtier indique que le modèle de production rigide de la société et sa valorisation élevée pourraient réduire les marges, tandis que les pressions sur l'accessibilité financière et les stocks maintiennent les prix à un niveau faible.

** Barclays s'attend à ce que les mises en chantier aux Etats-Unis diminuent en 2026, avec une baisse de 9 % pour les maisons individuelles et une hausse de 7 % pour les immeubles multifamiliaux, signalant une activité de construction globale plus faible

** Le courtier augmente toutefois les prévisions de prix pour les sociétés comparables D.R. Horton DHI.N à 132 $ contre 110 $ et PulteGroup PHM.N à 115 $ contre 98 $

** 5 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 4 à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 125 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, les actions de LEN ont augmenté de 6%