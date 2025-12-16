 Aller au contenu principal
Lennar chute après que le bénéfice du quatrième trimestre a manqué les estimations
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 23:46

16 décembre - ** Les actions du constructeur de maisons Lennar LEN.N chutent d'environ 4 % à 112,01 $ après la cloche ** La société manque les estimations de bénéfices du 4ème trimestre alors que les pressions sur l'accessibilité continuent de peser sur la demande d'achat de maisons

** Le bénéfice du quatrième trimestre s'élève à 1,93 $ par action, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (2,22 $ par action), selon les données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 9,37 milliards de dollars contre 9,95 milliards de dollars l'année précédente

** Les prévisions de livraisons pour le 1er trimestre 2026 sont de 17 000 à 18 000 maisons et la marge brute des ventes de maisons est de 15 % à 16 %

** A la dernière clôture, l'action était en baisse de ~20% depuis le début de l'année

