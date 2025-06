Lennar: BPA en chute de 44% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Lennar Corp a publié lundi soir au titre de son deuxième trimestre 2024-25 (clos fin mai) un BPA ajusté en chute de 44% à 1,90 dollar, ainsi qu'un profit d'exploitation de 728 millions de dollars pour ses activités de construction résidentielle.



Ses revenus de ventes de maisons ont diminué de 7% à 7,8 milliards de dollars, une baisse de 9% du prix de vente moyen ayant bien plus que contrebalancé une hausse de 2% des volumes livrés, tandis que ses nouvelles commandes ont progressé de 6% à 22.601 maisons.



Pour le trimestre en cours, Lennar anticipe des fourchettes-cibles allant de 22.000 à 23.000 maisons à la fois pour ses livraisons et ses nouvelles commandes, avec le maintien d'une marge brute aux environs de 18%, 'le tout en fonction des conditions de marché'.





Valeurs associées LENNAR RG-A 109,480 USD NYSE +0,81%