Lennar : baisse de son bénéfice net trimestriel

(AOF) - Au troisième trimestre clos le 31 août 2023, Lennar a dégagé un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars, soit 3,87 dollars par action diluée, contre 1,5 milliard de dollars, soit 5,03 dollars par action diluée il y a un an. Son EBIT passe en un an de 1,89 à 1,53 milliards de dollars. Ses revenus totaux s'élèvent à 8,7 milliards de dollars contre 8,9 milliards de dollars un an auparavant. Toutefois, ses nouvelles commandes ont augmenté de 37% à 19 666 maisons, représentant une valeur en hausse de 30% à 8,6 milliards de dollars.

Son carnet de commandes s'élève à 21 321 maisons, soit une valeur de 9,9 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre, l'entreprise américaine de construction vise entre 16 200 et 17 200 nouvelles commandes et entre 21 500 - 22 500 livraisons.

Double peine pour le secteur

La Fédération française du bâtiment (FFB) a récemment alerté sur l'effondrement du marché des logements neufs. Sur les huit premiers mois de 2022, les ventes du marché de la maison neuve en secteur diffus se sont écroulées de 26,8% sur un an. Quant aux ventes de maisons neuves en secteur groupé, les ventes aux particuliers ont chuté de 17,3 % sur un an au premier semestre, tandis que les ventes aux institutionnels ont reculé de 23 %. La tendance est la même pour les mises en vente de logements collectifs, en repli de 9,8%.

Ces mauvaises tendances s'accompagnent d'un recul des investissements publics, alors que les remboursements de PGE débutent. Du fait d'un manque de visibilité, les collectivités locales préfèrent mettre en suspens certains projets. Elles doivent également affronter une baisse de leurs ressources et une augmentation significative des coûts de l'énergie et des travaux. Or les investissements les plus importants sont généralement réalisés durant les troisième et quatrième années de mandat des collectivités, c'est-à-dire en 2023 et 2024. Cela représente donc un manque à gagner important pour le secteur.