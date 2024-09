Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lennar: augmentation de 10% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Lennar Corp publie au titre de son troisième trimestre 2023-24 un BPA en augmentation de 10% à 4,26 dollars (3,90 dollars hors éléments exceptionnels), ainsi qu'un profit d'exploitation de 1,5 milliard pour ses activités de construction résidentielle.



Les revenus tirés des ventes de maisons ont augmenté de 9% pour s'établir à neuf milliards de dollars, en raison d'une hausse de 16% du nombre de maisons livrées, partiellement contrebalancée par une baisse de 6% du prix de vente moyen.



Les nouvelles commandes ont progressé de 5% à près de 20.600 maisons, et le carnet de commandes de Lennar s'établissait à fin août à un peu plus de 16.900 logements pour une valeur de 7,7 milliards de dollars.



'L'environnement économique reste très constructif pour les constructeurs de maisons', juge son président et co-CEO Stuart Miller, pointant un emploi vigoureux, une offre de logements chroniquement insuffisante et une demande solide.





Valeurs associées LENNAR RG-A 183,36 USD NYSE -4,72%