Lemonade recule, ses primes brutes souscrites étant inférieures aux prévisions

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29 juillet - ** L'action de l'assureur Lemonade LMND.N a reculé de 22 % à 48,26 dollars

** La société annonce des primes brutes souscrites de 380,8 millions de dollars, inférieures aux estimations des analystes qui s'élevaient à 396,4 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société affiche une perte nette de 43,4 millions de dollars, contre une perte estimée à 43,18 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** "Nous progressons régulièrement vers notre premier trimestre avec un Ebitda ajusté positif, que nous continuons à prévoir pour le quatrième trimestre 2026", a déclaré Lemonade dans une lettre aux actionnaires

** Par ailleurs, LMND annonce que Nick Stead, 33 ans, actuellement vice-président senior des finances, deviendra directeur financier à compter du 1er janvier 2027

** M. Stead succédera à Tim Bixby, qui quittera son poste de directeur financier pour devenir membre de classe III du conseil d'administration

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 32,4 % depuis le début de l'année