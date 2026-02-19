Lemonade bondit après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a dépassé les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février -

** Les actions de l'assureur Lemonade LMND.N augmentent de 17% à 76,9 $ avant le marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 228 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 216 millions de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Co déclare que les modèles de segmentation et de tarification alimentés par l'IA ont amélioré la rentabilité unitaire, contribuant à la croissance du chiffre d'affaires et de la marge brute

** La société prévoit une perte d'Ebitda ajusté entre 48 et 52 millions de dollars pour l'année fiscale 2026

** LMND prévoit un Ebitda ajusté positif pour le 4ème trimestre 2026

** Quatre analystes sur 12 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", cinq comme un "maintien" et trois comme une "vente" ou une "forte vente"; leur objectif de cours médian est de 85 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, LMND a progressé de 70,7 % au cours des 12 derniers mois