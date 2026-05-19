Lemanik Lux S.A. recrute un responsable des ventes

James Bedall a rejoint Lemanik Lux S.A. au Luxembourg en tant que responsable des ventes, après une année de pause professionnelle, annonce-t-il sur LinkedIn.

Sa priorité numéro un sera de faire grandir les stratégies crédit gérées par Fabrizio Biondo, notamment le Lemanik Active Short Term Credit Fund (860 millions d’euros) et le Lemanik Spring Fund (260 millions).

James Beddall était précédemment responsable des ventes internationales de Liontrust Asset Management, depuis 2014. Avant cela, il était responsable des ventes wholesale à l’international chez F&C Investments pendant sept ans. Il a aussi travaillé pendant six ans chez Credit Suisse et trois ans chez JP Morgan Fleming Asset Management.

L'Agefi