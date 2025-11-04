Leidos revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir enregistré un résultat positif au troisième trimestre en raison de la bonne tenue de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de défense Leidos Holdings LDOS.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mardi, soutenue par la bonne tenue de la demande pour ses munitions.

Ses actions ont augmenté d'environ 2,7 % avant la cloche.

Leidos et ses concurrents ont bénéficié de la hausse mondiale des dépenses de défense dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et des tensions persistantes au Moyen-Orient.

Le bénéfice annuel dilué devrait se situer entre 11,45 et 11,75 dollars par action, contre 11,15 et 11,45 dollars par action précédemment. La société a maintenu ses prévisions de recettes pour l'ensemble de l'année inchangées, à savoir 17 milliards de dollars - 17,25 milliards de dollars.

Au cours du troisième trimestre, Leidos, basé à Reston, en Virginie, a déclaré un bénéfice ajusté par action de 3,05 dollars, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 2,71 dollars. Son chiffre d'affaires a augmenté de 6,7 % pour atteindre 4,47 milliards de dollars, dépassant également les attentes de Wall Street qui tablait sur 4,28 milliards de dollars.

Leidos est connu pour fournir des services de cybersécurité et de technologie de gestion aux agences gouvernementales, ainsi que des drones et des systèmes aériens.