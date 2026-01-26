Leidos rachète la société d'ingénierie énergétique ENTRUST pour environ 2,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de défense Leidos Holdings LDOS.N a déclaré lundi qu'il achèterait la société d'ingénierie énergétique ENTRUST Solutions Group à la société de capital-investissement Kohlberg pour un montant d'environ 2,4 milliards de dollars.