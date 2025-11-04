 Aller au contenu principal
Leidos progresse après que la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice annuel
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de l'entreprise de défense Leidos Holdings LDOS.N augmentent de près de 5 % à environ 202,5 $ dans les échanges du matin

** LDOS revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale en raison de la bonne tenue de la demande pour ses munitions

** Le bénéfice dilué de l'exercice devrait se situer entre 11,45 $/action et 11,75 $/action, contre 11,15 $/action et 11,45 $/action précédemment

** Le groupe bénéficie de la hausse de la demande d'équipements de défense dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et des tensions au Moyen-Orient

** Bénéfice ajusté par action de 3,05 $ au 3e trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 2,71 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 41,1 % depuis le début de l'année

