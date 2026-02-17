Leidos manque ses prévisions de recettes trimestrielles en raison de l'impact de la fermeture du gouvernement

L'entreprise de défense Leidos Holdings LDOS.N a annoncé un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, la fermeture du gouvernement américain pendant six semaines l 'année dernière ayant pesé sur les commandes de l'entreprise.

La fermeture, la plus longue de l'histoire du pays, a pris fin en novembre après avoir gravement perturbé les activités du gouvernement et pesé sur les entrepreneurs tels que Leidos, qui fournit des services informatiques, d'armement et autres aux agences fédérales.

Les actions de Leidos, qui fournit également des systèmes de contrôle du trafic aérien à l'Administration fédérale de l'aviation, ont chuté de 1,6 % dans les échanges avant bourse.

Le mois dernier, le fournisseur de défense L3Harris Technologies LHX.N a également signalé un impact de la fermeture , principalement dans son activité de systèmes spatiaux.

Le chiffre d'affaires de Leidos au cours du quatrième trimestre s'est élevé à 4,21 milliards de dollars, soit une baisse de 3,6 % par rapport à l'année dernière et un chiffre inférieur aux estimations des analystes (4,31 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Les résultats ont également souffert d'une baisse de 9,3 % des ventes dans son segment santé et civil, qui fournit des systèmes de dossiers médicaux électroniques au département de la défense et aux hôpitaux des anciens combattants.

Sur une base ajustée, cependant, le bénéfice par action de 2,76 $ du quatrième trimestre de la société basée à Reston, en Virginie, a dépassé les attentes de 2,61 $, grâce à une augmentation de 160 points de base de sa marge bénéficiaire de base ajustée et à un contrôle accru des coûts.

Leidos prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 12,05 et 12,45 dollars par action, soit 4 cents de moins que les estimations des analystes (12,29 dollars).