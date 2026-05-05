Leidos, fournisseur du secteur de la défense, revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 en raison d'une forte demande

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Le sous-traitant de la défense Leidos Holdings LDOS.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026, misant sur une forte demande pour ses services informatiques et de renseignement militaire.

Les efforts déployés par le Pentagone pour reconstituer ses stocks d'armes, mis à rude épreuve par les opérations liées à l'Iran et au conflit prolongé entre la Russie et l'Ukraine, ont stimulé la demande en équipements et services militaires.

Le chiffre d'affaires de la division renseignement et numérique de Leidos, qui fournit des logiciels militaires ainsi que des services d'analyse du renseignement et de logistique mondiale, a augmenté de 7% pour atteindre 1,51 milliard de dollars.

La semaine dernière, la société a décroché un contrat de 869 millions de dollars avec l'armée pour la construction de systèmes basés sur l'IA visant à améliorer la prise de décision militaire en transformant de grands volumes de données en informations exploitables.

Le fournisseur de défense L3Harris a également déclaré la semaine dernière que la production de son activité de systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour des programmes aéronautiques classifiés et internationaux avait augmenté.

Leidos, basé à Reston, en Virginie, a affiché un bénéfice ajusté de 3,13 dollars par action au premier trimestre, contre 2,97 dollars un an plus tôt.

Elle prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 12,10 et 12,50 dollars par action, contre une fourchette de 12,05 à 12,45 dollars précédemment annoncée.

La société a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant de 17,5 à 17,9 milliards de dollars à 18 à 18,4 milliards de dollars.